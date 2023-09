Sáng nay 5/9, gần 346 nghìn học sinh Quảng Nam bước vào năm học mới 2023 – 2024

Sáng nay 05/9, trường THPT Hồ Nghinh (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Thái Viết Tường cùng đại diện lãnh đạo huyện Duy Xuyên đã đến tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường THPT Hồ Nghinh (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024

Năm học mới, trường THPT Hồ Nghinh có 1.151 học sinh, trong đó có 418 học sinh khối 10, đến từ các trường THCS trên địa bàn các xã: Duy Phước, Duy Thành, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Hải huyện Duy Xuyên và Bình Giang, Bình Dương của huyện Thăng Bình. Tuy mới thành lập được 06 năm, nhưng trường THPT Hồ Nghinh không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khẳng định vị thế trong ngành giáo dục.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đánh trống khai giảng năm học mới

Trường THPT Hồ Nghinh luôn nằm trong top 4 khối THPT toàn tỉnh. Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 toàn tỉnh năm học 2022 – 2023, học sinh nhà trường đã đoạt 36 giải, xếp vị thứ Ba toàn đoàn; 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp. Tại lễ khai giảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã tặng hoa chúc mừng nhà trường và đánh trống khai giảng năm học mới 2023 – 2024. (Xuân Hiếu)

* Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT, thành phố Hội An dự lễ khai giảng năm học mới tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam khai giảng năm học mới

Năm học 2022 – 2023, trường xếp vị trí thứ Ba toàn đoàn trong cuộc thi Học sinh giỏi cấp tỉnh ở bảng B. Với kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm trung bình 9 môn xếp vị trí thứ 3 toàn tỉnh, chỉ sau hai trường THPT chuyên Nguyễn Bình Khiêm và Lê Thánh Tông. Năm học 2023 – 2024, trường đón 170 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số 483 học sinh ở 15 lớp gồm 11 thành phần dân tộc.

Về dự lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Lê Đức Sơn – Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các ban ngành, địa phương trong những năm qua đã dành sự quan tâm và hỗ trợ giúp đỡ nhiều mặt để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm học mới này, thầy và trò trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Quảng Nam tiếp tục phấn đấu để có bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng dạy – học góp phần tạo nguồn cán bộ, nguồn nhân lực có chất lượng cho miền núi, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh. (Tấn Châu)

* Về dự lễ khai giảng năm học mới với thầy trò trường THPT Nam Trà My, huyện Nam Trà My có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Về dự lễ khai giảng năm học mới với thầy trò trường THPT Nam Trà My, huyện Nam Trà My có Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh

Năm học 2022 – 2023, tỉ lệ học sinh khá, giỏi trường THPT Nam Trà My tăng cao hơn so với năm học trước, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98,55%. Năm học mới, trường THPT Nam Trà My chào đón gần 400 em học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh lên gần 900 em, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã gửi lẵng hoa chúc mừng và trao 50 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, khu vực nội trú của trường THPT Nam Trà My. Khu nội trú của trường chỉ có 20 phòng nhưng có gần 500 em học sinh đăng ký sử dụng nên bị rơi vào tình trạng quá tải. Nhà trường đang nỗ lực vận động sự hỗ trợ để đảm bảo cơ sở vật chất cho các em theo học. (Đại Quang)

* Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Võ Xuân Ca đến dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học Kim Đồng, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn. Năm học mới 2023 – 2024, trường tiểu học Kim Đồng đón 260 em học sinh bước vào lớp 1.

Trường tiểu học Kim Đồng đón 260 em học sinh bước vào lớp 1

Dịp này, nhà trường cũng trao các phần quà tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó, trao 3 chiếc xe đạp của Hội đồng hương TX Điện Bàn tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà của cựu học sinh nhà trường cho các em học sinh có thành tích vượt khó, học giỏi. (Văn Lợi)

* Hòa trong không khí ngày khai giảng năm học mới 2023 – 2024, trường THCS Trần Ngọc Sương, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước đã có buổi khai giảng rộn ràng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh đến dự và tặng hoa chúc mừng tập thể giáo viên và học sinh nhà trường.

Trường THCS Trần Ngọc Sương, xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước đã có buổi khai giảng rộn ràng

Năm học 2022 – 2023, trường THCS Trần Ngọc Sương nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được nhiều thành tích trong phong trào dạy và học cũng như các phong trào thi đua. Nhà trường cũng đã được đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học, giữ vững vị trí là trường đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%. Năm học mới 2023 – 2024, trường THCS Trần Ngọc Sương có 335 học sinh của 4 khối lớp, trong đó có 103 học sinh khối 6. (Ngọc Trang – Phúc Lâm)

* Tại xã A Tiêng, huyện biên giới Tây Giang, trường THPT Tây Giang đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023 – 2024. Tham dự có PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Đây là ngôi trường cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam gần 200 km về hướng tây. Từ năm 2005, ngôi trường được thành lập đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân về nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới này, đặc biệt là con em người dân tộc. Từ đó đến nay nhà trường không ngừng phát triển. Năm học 2023 – 2024, trường THPT Tây Giang có hơn 400 em học sinh, với 11 lớp, trong đó có 160 học sinh lớp 10. (Ly Lan – Quang Phi)

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã đến dự và tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới tại trường THPT Tố Hữu, huyện Nam Giang.

Năm học 2023 – 2024, trường THPT Tố Hữu có 565 học sinh, với 15 lớp. Năm học mới, nhà trường đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá; nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng; tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu; tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục… (Văn Khanh – Quốc Thành)

* Bước vào năm học mới 2023 – 2024, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp nhận 313 học sinh trúng tuyển vào lớp 10.

Năm học 2022 – 2023, học sinh nhà trường đạt 386 giải HSG cấp tỉnh, 20 giải HSG cấp quốc gia, 96 Huy chương và giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Olympic, cùng nhiều thành tích tại các cuộc thi, sân chơi trí tuệ khác. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, điểm trung bình chung của nhà trường dẫn đầu toàn tỉnh, học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm xuất sắc giành được 03 vị trí hàng đầu, trong đó có 01 Thủ Khoa và 01 Á khoa. (Xuân Thịnh)