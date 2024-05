Rà soát các dự án đầu tư xây dựng cầu nhưng chậm hoàn thành đường dẫn

UBND tỉnh vừa có công văn giao các sở liên quan, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cùng UBND các địa phương liên quan rà soát báo cáo kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu nhưng chậm hoàn thành đường dẫn.

Cầu Thanh Nam (TP.Hội An) hiện chưa hoàn thiện đường dẫn do vướng mặt bằng. Ảnh: H.S

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND cấp huyện theo nhiệm vụ được giao làm chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu đường bộ và đường dẫn. Trong đó, báo cáo cụ thể các trường hợp đã xây dựng xong cầu nhưng chưa hoàn thành đường dẫn nên không thể đưa vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Cầu và đường ĐH14 nối phường Điện An và Điện Minh, thị xã Điện Bàn

Đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để tập trung phối hợp, khẩn trương giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án. Việc triển khai phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 22/5/2024.

Trong đó, tập trung các công trình liên quan các cầu như: cầu Tam Giang, cầu Tam Tiến, cầu Sông Ngang (huyện Núi Thành); cầu Thanh Nam, (thành phố Hội An); cầu Tây An 1 và Tây An 2 (huyện Duy Xuyên); cầu Trà Đình (huyện Quế Sơn); cầu trên tuyến ĐH14 bắc qua sông Vĩnh Điện, từ xã Điện An đi xã Điện Minh; cầu trên Đường ĐH7 bắc qua sông Vĩnh Điện, từ xã Điện Thắng Bắc qua phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn);….

