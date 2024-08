Quảng Nam và Sê Kông tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính

Sáng 20/8, Sở Tài chính Quảng Nam có buổi làm việc với đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Sê Kông (Lào) để thảo luận các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam Đặng Phong và Giám đốc Sở Tài chính Sê Kông Khăm-hụ Oòn-ma-ni đồng chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc giữa Sở Tài chính Quảng Nam với đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Sê Kông (Lào)

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam Đặng Phong đã thông tin với đoàn về tình hình kinh tế, xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tài chính tỉnh Quảng Nam. Theo đó, năm 2023, thu NSNN trên địa bàn tỉnh gần 25.100 tỷ đồng, đạt 94% dự toán và bằng 75% so với số thu năm trước. 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN hơn 12.220 tỷ đồng, đạt 51,8% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2,5%. Chi ngân sách địa phương 6 tháng gần 11.930 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng của tỉnh tăng khá so với cùng kỳ và trở thành điểm sáng của nền kinh tế với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt khoảng gần 2,1 tỷ USD, tăng 11,2%. Công tác thanh tra, kiểm tra được chú trọng và thực hiện đúng kế hoạch đề ra; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm góp phần sử dụng NSNN đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Đoàn đại biểu Sở Tài chính tỉnh Sê Kông (Lào)

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã tiến hành trao đổi thảo luận một số nội dung về công tác tổ chức và hành chính, quản lý tài sản nhà nước, quản lý kế toán, thanh tra, công tác thuế, hải quan,…nhằm tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh kết nghĩa Quảng Nam và Sê Kông; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quản lý, điều hành tài chính, ngân sách, đầu tư công và tài sản công tại mỗi địa phương trong thời gian đến.

Kim Huệ