Quảng Nam công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 26 phạm nhân

Cùng với cả nước, sáng 1/10, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ công Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho 26 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Lễ công bố quyết định đặc xá

Tại Trại tạm giam Công an tỉnh, Thượng tá Lê Hồng Tiến, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá cho 15 phạm nhân. Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Đại tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho phạm nhân

Cũng trong sáng ngày 1/10, Công an 8 địa phương: TP Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 11 phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại nhà tạm giữ Công an các địa phương trên. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, các nội quy, quy định của trại giam, tích cực lao động, cải tạo, có ý thức hướng thiện để được tái hòa nhập cộng đồng và được xét duyệt một cách nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đảm bảo tính minh bạch, công khai, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Niềm vui được đặc xá

Sau lễ công bố quyết định đặc xá, những người được đặc xá được hướng dẫn hoàn tất thủ tục cần thiết để trở về địa phương trình diện, khai báo, từng bước tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống. Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã chỉ đạo lực lượng công an cơ sở chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Xuân Mai