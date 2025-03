Phú Ninh long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 20 năm thành lập huyện (2005-2025)

Tối ngày 7/3, huyện Phú Ninh tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025) và 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025).

Huyện Phú Ninh tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương (24/3/1975-24/3/2025) và 20 năm thành lập huyện Phú Ninh (2005-2025)

Đến dự có các đồng chí: UV dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HDND, UBND, các Mẹ VNAH, các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân.

Ông Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh phát biểu

Theo diễn văn buổi lễ, ngày 05 tháng 1 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện mới – huyện Phú Ninh. Từ đây, Quảng Nam có thêm một đơn vị hành chính mới mang tên công trình đại thủy nông Phú Ninh- công trình biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sức mạnh của Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam – Đà Nẵng trong những năm đầu sau ngày giải phóng.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự buổi lễ

Trải qua 4 nhiệm kỳ Đại hội, mỗi nhiệm kỳ là một hoạch định về chiến lược, mang tầm vóc và ý nghĩa riêng. Phú Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng và có sự phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến cuối năm 2024, huyện tiếp tục duy trì, giữ vững tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.

Bức tranh kinh tế của huyện qua 20 năm có nhiều khởi sắc. Đến nay, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng gấp 45 lần so thời điểm năm 2005. Trên địa bàn hình thành 05 cụm công nghiệp với tổng diện tích 156,3ha, thu hút được 33 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.150 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/năm, tăng hơn 18 lần so với năm 2005. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả.

Với sự đổi thay toàn diện, rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phú Ninh quyết tâm tập trung cao nhất tinh thần, trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, để cùng cả tỉnh bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tặng bức trướng: “ĐOÀN KẾT – ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG HUYỆN PHÚ NINH GIÀU ĐẸP, VĂN MINH” nhằm ghi nhận những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển.

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao tặng bức trướng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Ninh nhân kỷ niệm 20 năm thành lập huyện

Thay mặt Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Phú Ninh đã đạt được trong suốt chặng đường 20 năm thành lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra cho toàn tỉnh nói chung và Phú Ninh nói riêng hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Ninh phải nỗ lực nhiều hơn nữa; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết liệt hành động thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng nhấn mạnh Phú Ninh tập trung thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế công nghiệp, thương mại dịch vụ, nhất là khai thác đúng tiềm năng du lịch dịch vụ Hồ Phú Ninh – Di tích danh thắng cấp quốc gia. Huyện phải biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn của du khách.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu cùng những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Phú Ninh đạt được trong chặng đường phát triển. Phần cuối chương trình lễ kỷ niệm là màn bắn pháo hoa rực rỡ, đáp lại sự mong mỏi, phấn khởi của người dân, thể hiện khí thế mới, khát vọng mới trên hành trình cùng Quảng Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Dương Oanh – Xuân Hiếu