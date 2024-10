Chiều nay (11/10), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc với các tỉnh: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc tại Quảng Nam

Về phía tỉnh Quảng Nam, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tham dự buổi làm việc.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết (trái), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng(giữa) tham dự buổi làm việc

Báo cáo về tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN), tỉnh Quảng Nam cho biết: Tổng vốn đầu tư công năm 2024 là 8.884.283 triệu đồng, trong đó kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 7.056.868 triệu đồng, kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 là 1.827.415 triệu đồng. Đến nay, Quảng Nam đã phân bổ chi tiết cho các ngành và các địa phương đạt 94%. Tính đến ngày 30/9, đã giải ngân đạt trên 41,4% tổng vốn đầu tư công.

Tỷ lệ giải ngân thấp được đưa ra là do nhiều nguyên nhân như, phần lớn các dự án gặp khó trong công tác bồi thường GPMB, thiếu nguồn cung nguyên vật liệu xây dựng. Việc cân đối ngân sách địa phương chưa đảm bảo do hụt thu nguồn sử dụng đất. Nguồn thu sử dụng đất được Thủ tướng giao cho Quảng Nam là 2.700 tỷ đồng, tuy nhiên nguồn thu tiền sử dụng đất không khả quan, khả năng sẽ không thu được so với dự toán được giao. Đến nay, nguồn thu sử dụng đất toàn tỉnh ước thực hiện khoảng 701 tỷ đồng, chỉ đạt 26%, vì vậy, nguồn vốn sử dụng đất vẫn chưa có để phân bổ và giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết: Quảng Nam đã thành lập 05 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội năm 2024. Các Tổ công tác đã kiểm tra thực tế 17 đơn vị, địa phương để giải quyết các vướng mắc.

Tại buổi làm việc Quảng Nam kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công. Liên quan đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, Quảng Nam kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu tư các công trình như: Mở rộng QL 1A đoạn qua thị xã Điện Bàn và cầu Bà Rén, đoạn huyện Duy Xuyên đến Phú Ninh đảm bảo đồng bộ với quy mô 4 làn xe ô tô, 02 làn xe thô sơ. Đầu tư mở rộng Quốc lộ 14D, 14G, 14B, 40B, 14H…

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị các địa phương tăng cường theo dõi, đánh giá thường xuyên tỷ lệ giải ngân các dự án trọng điểm, kịp thời xử lý và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án

Dưới sự điều hành của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, buổi làm việc tập trung tìm kiếm giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Quảng Nam và các địa phương xác định tăng cường giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phấn đấu giải ngân đạt kết quả cao nhất, trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đề nghị các địa phương tăng cường theo dõi, đánh giá thường xuyên tỷ lệ giải ngân các dự án trọng điểm, kịp thời xử lý và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án. Tăng cường công tác dân vận để thực hiện tốt bồi thường, GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Xuân Hiếu – Quốc Thành