Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng quà già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng nay 30/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng có buổi gặp mặt thân mật và tặng quà cho các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có công cách mạng trên địa bàn huyện Nam Trà My. Cùng dự buổi gặp mặt có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có công cách mạng trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng; tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Đồng chí Lê Văn Dũng thăm hỏi thân mật các già làng, người có uy tín, người có công cách mạng

Đồng thời mong muốn các già làng, người có uy tín phát huy tinh thần, trách nhiệm, đóng góp nhiều hơn nữa trong việc vận động đồng bào dân tộc chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh: các già làng, người có uy tín là cầu nối giữa đồng bào dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương, là người trực tiếp tuyên truyền vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để chuyển tải đến cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Lê Văn Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới và tặng 30 suất quà cho các già làng, người có uy tín, người có công cách mạng trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ huyện Nam Trà My về công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn.

Để nhân dân đón Tết cổ truyền lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu huyện Nam Trà My tiếp tục rà soát các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm các đối tượng được chăm lo Tết đầy đủ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình giao thông, dọn dẹp vệ sinh tất cả các tuyến đường trên địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông cho bà con nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đại Quang – Phúc Lâm