Nghệ An – Quảng Nam trao đổi kinh nghiệm về công tác cai nghiện ma túy

Sáng nay 6/10, UBND tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam có buổi làm việc để cùng trao đổi kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham dự có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy, hiện nay trên địa bàn Nghệ An có hơn 3.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 685 người sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh có 20/21 huyện, thành, thị và 344/460 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Đáng chú ý, người nghiện ma túy có xu hướng trẻ hóa, tình trạng người nghiện sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá ngày càng tăng.

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành theo thẩm quyền và trình HĐND tỉnh ban hành 1 Nghị quyết, 3 Quyết định, 3 Kế hoạch, 2 Công văn và 1 Hướng dẫn quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chỉ tính riêng năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, các cơ sở cai nghiện ma túy tổ chức tiếp nhận và cai nghiện cho hơn 2.880 học viên. Tính đến ngày 30/9/2023, trên địa bàn tỉnh có 10/21 huyện, thành, thị đã triển khai chỉ định hoặc giao nhiệm vụ cho 156 đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Một khu cai nghiện ma túy của tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cũng trao đổi thêm một số kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác cai nghiện, khi mà hiện nay đối tượng nghiện ma túy vẫn còn nhiều.

Thay mặt đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn mong muốn trong thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Nam sẽ có nhiều trao đổi hơn về xây dựng các mô hình cũng như cách làm hay để triển khai công tác cai nghiện ma túy đạt hiệu quả cao hơn.

Đức An – Cảnh Hồng