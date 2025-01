Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm các đơn vị trực đêm giao thừa

Trước thời khắc Giao thừa Tết Ất Tỵ năm 2025, tối 28/1 (tức 29 Tết Nguyên đán), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Văn Dũng đến thăm các bệnh nhân và y, bác sĩ Bệnh Phụ sản – Nhi Quảng Nam, Trung tâm Cấp cứu 115 trực giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ân cần thăm hỏi, động viên người nhà ở lại chăm sóc các cháu đang điều trị nội trú tại bệnh viện

Thăm, tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại các buồng bệnh ở các khoa, phòng Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ân cần thăm hỏi, động viên người nhà ở lại chăm sóc các cháu đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Động viên từng trường hợp bệnh nhân, đồng chí Lê Văn Dũng chia sẻ khó khăn với thân nhân người bệnh, mong muốn các bệnh nhân mau lành bệnh để sớm về với gia đình.

Tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam hiện có 72 ca bệnh được điều trị tích cực, nhiều trường hợp ở miền núi cao không có điều kiện về nhà đón Tết. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yên cầu đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nhất là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện trong và sau Tết. Đơn vị cần chủ động trong mọi tình huống, nhất là về nhân lực, vật tư y tế, quan tâm điều trị các bệnh nhân không thể về nhà ăn Tết do còn trong thời gian điều trị bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các y, bác sĩ, người lao động tại Trung tâm Cấp cứu 115

Trong đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà, động viên và chúc Tết các y, bác sĩ, người lao động tại Trung tâm Cấp cứu 115. Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Trung tâm cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Trung tâm bố trí trực 100% quân số, cơ số thuốc dự phòng tại thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận và biểu dương các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam luôn tận tụy trong công việc, cứu sống nhiều trường hợp tai nạn, đau ốm cần cấp cứu. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng quà, chúc toàn thể các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên của Trung tâm và người thân một năm mới dồi dào sức khỏe, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, an vui.

Đến thăm, chúc Tết, kiểm tra tình hình trực Tết tại Đài PT-TH Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo về những kết quả nổi bật năm 2024 và kế hoạch tuyên truyền dịp Tết 2025. Theo đó, năm 2024, cán bộ, viên chức, người lao động Đài PT&TH tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung chương trình và đặc biệt là đầu tư hoàn thiện phim trường. Về kế hoạch tuyên truyền các chương trình Tết, đến nay Đài PT&TH tỉnh cơ bản đã hoàn thành các phóng sự, chương trình văn nghệ, giải trí, chương trình phát thanh phát sóng vào dịp Tết với đề tài phong phú, thể loại đa dạng, phản ánh toàn diện các lĩnh vực đời sống, kinh tế – xã hội, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón Xuân mới Ất Tỵ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng thăm, chúc tết Đài PT-TH Quảng Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đài PT&TH Quảng Nam đạt được trong năm qua, đưa tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam đến với cả nước. Đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động của đơn vị. Đồng chí Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến tập thể Đài PT-TH Quảng Nam, chúc ekip trực sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ đêm giao thừa và trong năm mới Ất Tỵ.

Tại Trạm phát sóng An Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng động viên cán bộ, nhân viên của đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ truyền dẫn, phát sóng phục vụ nhu cầu của người dân trong đêm giao thừa cũng như trong dịp Tết. Đồng chí Lê Văn Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà, chúc đội ngũ cán bộ, nhân viên Trạm phát sóng An Hà năm mới an khang, thịnh vượng.

Duy Bình – Đại Quang