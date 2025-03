Lần đầu tiên Quảng Nam triển khai kỹ thuật nong và đặt stent động mạch chi dưới phức tạp

Chiều ngày 7/3, tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, các chuyên gia đầu ngành về tim mạch can thiệp từ Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp cùng các bác sĩ bệnh viện thực hiện kỹ thuật nong và đặt stent động mạch chi dưới cho một bệnh nhân mắc bệnh lý động mạch ngoại biên phức tạp.

Các bác sĩ BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phối hợp với chuyên gia đầu ngành về tim mạch can thiệp Bệnh viện Quân y 103 thực hiện kỹ thuật nong và đặt stent động mạch chi dưới cho một bệnh nhân

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam triển khai can thiệp nội mạch, bao gồm kỹ thuật nong bóng và đặt stent cho một ca bệnh phức tạp. Ca phẫu thuật này được thực hiện tại BVĐK khu vực miền núi phía Bắc với sự chuyển giao từ chuyên gia đầu ngành về can thiệp tim mạch của Bệnh viện Quân y 103.

Theo các chuyên gia, bệnh lý động mạch chi dưới là một biểu hiện của xơ vữa động mạch toàn thân, ảnh hưởng đến khoảng 3% đến 10% dân số nói chung và lên đến 15% đến 20% ở những người trên 70 tuổi. Người mắc bệnh này có thể gặp phải các triệu chứng thiếu máu chi nghiêm trọng, gây loét, hoại tử, và thậm chí phải cắt cụt chi nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thống Nhất – Giám đốc BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch và can thiệp mạch máu, bệnh viện đã thực hiện nhiều kỹ thuật can thiệp tim mạch như đặt stent mạch vành, can thiệp mạch não trong trường hợp đột quỵ do nhồi máu não. Nay, bệnh viện tiếp tục triển khai kỹ thuật can thiệp mạch ngoại biên chi dưới cho các trường hợp bệnh phức tạp, trong đó có ca tắc hoàn toàn mạch chày chân trái.

Do đó, bệnh viện đã mời chuyên gia đầu ngành về can thiệp tim mạch của Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ. Bệnh viện cũng đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị như máy chụp mạch máu kỹ thuật số hóa xóa nền (DSA) và các vật tư y tế cần thiết cho ca phẫu thuật.

TS-BS Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, đây là một ca bệnh khó, có biến chứng liên quan đến bệnh đái tháo đường. Nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Quân y 103, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Trước đây, các bệnh nhân mắc bệnh lý mạch chi dưới tại Quảng Nam phải chuyển đến các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng để điều trị. Tuy nhiên, qua ca can thiệp đầu tiên tại BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, kỹ thuật này sẽ được tiếp tục triển khai tại BVĐK tỉnh và BVĐK khu vực miền núi phía Bắc, vì các bệnh viện đã có thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ giỏi, được chuyển giao kỹ thuật điều trị tim mạch tiên tiến.

Việc triển khai thành công kỹ thuật nong và đặt stent động mạch chi dưới tại BVĐK khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam sẽ giúp các bệnh nhân không phải lên tuyến trên với chi phí tốn kém, đồng thời thuận tiện cho việc chăm sóc. Đây cũng là bước nâng cao chất lượng chuyên môn trong can thiệp tim mạch tại các bệnh viện hạng I của tỉnh.

Phước Trịnh – Ly Lan