Kinh tế chuyển biến tích cực nhưng tốc độ tăng trưởng giảm

Đó là đánh giá tại cuộc họp thường kỳ tháng 10 được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến vào sáng nay 5/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì buổi họp

9 tháng qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường,…; song, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và địa phương, kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động dịch vụ diễn ra khá nhộn nhịp và ghi nhận mức tăng trưởng khá ở nhiều nhóm ngành. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, đặc biệt là khách quốc tế. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Giáo dục, đào tạo được đầu tư với kết quả nổi bật. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, lễ hội truyền thống được tổ chức thành công…

Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, tốc độ tăng trưởng kinh tế – GRDP 9 tháng giảm gần 9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục giảm hơn 23%, riêng công nghiệp giảm hơn 25% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 9%; nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,33%; dịch vụ tăng 3,34%…

Mặc dù tốc độ tăng trưởng đang đà cải thiện so với các tháng đầu năm, tuy nhiên, do ngành công nghiệp – ngành chủ lực của tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình thế giới biến động phức tạp, suy giảm nhu cầu tiêu dùng, khó khăn trong thị trường tiêu thụ, đặc biệt là ô tô nên tốc độ tăng trưởng phục hồi chậm…Diễn biến này đã kéo theo sự sụt giảm về tổng thu ngân sách, với mức giảm 40% so cùng kỳ. Thống kê đến cuối tháng 9, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.648 tỷ đồng, bằng 51% dự toán; trong đó, thu nội địa đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, bằng 57% dự toán; thu xuất nhập khẩu giảm sâu, với tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.580 tỷ đồng, chỉ bằng 27% dự toán…

Thực tế cho thấy sản xuất công nghiệp khởi sắc hơn tháng trước nhưng chưa đủ mạnh; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đạt kỳ vọng; doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, giảm quy mô, hoạt động và số dự án đầu tư trong nước và nước ngoài đều giảm.

Trong bối cảnh dự báo tình hình các tháng cuối năm 2023 và năm 2024 còn nhiều khó khăn, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, thách thức dẫn đến việc đạt được toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 rất khó khăn, các địa phương, đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, cầu thị, tích cực giải quyết các vướng mắc, cũng như thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng yêu cầu ở sở ngành, địa phương liên quan, tập hợp những nội dung được thảo luận tại cuộc họp đưa vào các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp Tỉnh uỷ, kỳ họp HĐND tỉnh… Đồng chí Chủ tịch cũng đặc biệt lưu ý việc chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, khi mùa mưa bão đã đến… Những tồn tại làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là công tác giải ngân, cần phải được tháo gỡ tích cực, thúc đẩy trong những tháng còn lại của năm 2023.

Hiền Viên – Phúc Lâm