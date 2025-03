Hội An tổ chức kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương

Tối ngày 27/3, thành phố Hội An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương (28/3/1975 – 28/3/2025). Đến dự lễ có Trung tướng Lê Ngọc Nam- Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu V. Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng; Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Lê Trí Thanh

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An Trần Ánh đọc diễn văn buổi lễ

Đọc diễn văn buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An Trần Ánh nhắc nhớ những thời khắc, mốc son lịch sử quan trọng của Đảng bộ, chính, quân và dân Hội an. Đặc biệt, ngày 28 tháng 3 năm 1975 được xem như một cột mốc lịch sử vô cùng quan trọng, đánh dấu kết thúc thắng lợi của cuộc trường chinh đầy hy sinh, gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham dự lễ kỷ niệm

Chiến thắng của quân và dân Hội An cách đây 50 năm là một bước ngoặt trọng đại làm đổi thay số phận mỗi con người và cũng đổi thay cuộc sống của mỗi gia đình. Sự đổi thay đó hướng về một trục đồng tâm là tinh thần hòa hợp dân tộc, đoàn kết muôn dân, quy tụ bao tấm lòng, thúc giục mọi ý chí để vì quê hương Hội An được hòa bình, cùng cả nước tiến bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An Trần Ánh cũng nhấn mạnh: bài học tin ở dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân, hết lòng vì dân là bài học đầu tiên và muôn thuở tạo nên sức mạnh đoàn kết trong chống giặc ngoài xâm và phát triển quê hương. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ và nhân dân Hội An đã sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhìn lại những chặng đường lịch sử xây dựng và bảo vệ quê hương, các tầng lớp Nhân dân Hội An đã phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những thành tựu vẻ vang. Xây dựng quê hương Hội An ngày càng giàu đẹp, văn minh, từ Thành phố Di sản đến Thành phố Sáng tạo được thế giới tôn vinh. Những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống Nhân dân trong suốt 50 năm qua chính là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, người dân thành phố Hội An thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hội an – Giai điệu những bản hùng ca” với 3 chương; Ra đi từ truyền thống. Khúc ca khải hoàn và Hội An ngày mới. Chương trình nghệ thuật kể câu chuyện lịch sử vùng đất và con người Hội An in đậm những giá trị tốt đẹp về di sản văn hóa, truyền thống yêu nước và phẩm chất anh hùng trong xây dựng và phát triển.

Tấn Châu – Quốc Thành