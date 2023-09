Hội An đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu

Tối 28/9, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Trung thu. Tham dự có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu ở Hội An

Do lịch sử từng là thương cảng quốc tế nên Tết Trung thu ở Hội An có nhiều giá trị đặc biệt riêng có. Trong quá trình biến thiên của thời gian, người Hội An đã chọn lọc các tinh hoa, sáng tạo phù hợp và tích hợp thành Tết Trung thu với nét riêng biệt.

Tết Trung thu ở Hội An thể hiện các giá trị tâm linh, tín ngưỡng, sự quan tâm gìn giữ của cả cộng đồng. Điều này đã thể hiện qua hoạt động múa Thiên Cẩu hiện vẫn còn duy trì. Đây là nét văn hóa đặc biệt cần được bảo tồn và phát huy trong quá trình Hội An xây dựng hồ sơ trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian để tham gia ứng cử vào mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.

Múa lân trong dịp Tết Trung thu ở Hội An

Đặc biệt, Tết Trung thu từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Hội An, bởi vào dịp này, các thành viên trong gia đình lại được quây quần bên mâm cỗ Trung thu, cùng ngắm trăng, ăn bánh, thưởng trà và chia sẻ cùng nhau những câu chuyện thường nhật, tạo nên một khung cảnh sum vầy ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Ngoài ra, cứ vào đêm 14/8 âm lịch, không gian “Đêm phố cổ” Hội An đầu thế kỷ XX sẽ được tái hiện với đời sống tinh thần đa dạng cùng các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Vì thế, Tết trung thu ở Hội An trong hơn 25 năm qua đã gắn liền với hoạt động của đêm rằm phố cổ và trở nên lung linh, huyền ảo thu hút đông đảo du khách.

Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Tết Trung thu càng khẳng định những giá trị mà Tết Trung thu mang lại trong đời sống của nhân dân địa phương, là cơ hội để các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Tấn Châu