Hội An đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ năm 2024

Sáng nay 1/1, thành phố Hội An tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan, tìm hiểu văn hóa và trải nghiệm các sản phẩm truyền thống, sáng tạo tại đô thị cổ.

Du khách nước ngoài đón năm mới tại TP.Hội An

Đoàn gồm 19 du khách quốc tịch Ý được chính quyền chào đón tại cổng chùa Bà Mụ, tặng hoa và những chiếc lồng đèn truyền thống mang biểu trưng của thành phố du lịch Hội An.

Dù trời mưa lớn, các vị khách cùng đông đảo người dân, lãnh đạo TP. Hội An vẫn ngồi lại ở sân cổng chùa Bà Mụ để theo dõi màn múa thiên cẩu, cầu chúc những điều tốt lành đầu năm.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Văn Lanh – Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, năm 2023 đạt kết quả tăng trưởng ngoạn mục từ ngành du lịch. Khách tham quan đạt mốc hơn 3 triệu lượt, số ngày lưu trú tăng lên khiến doanh thu bán vé tham quan và các dịch vụ vượt kế hoạch.

Bà Marina Zanchi – Du khách đến từ Ý

Bà Marina Zanchi – Đại diện đoàn du khách Ý chia sẻ: “Chúng tôi thật sự bất ngờ với sự đón tiếp trọng thị của các bạn, thành phố thật đẹp, người dân ấm áp. Chúng tôi trở thành những người đầu tiên đến Hội An vào thời khắc đầu năm mới là kỷ niệm không thể nào quên. Mặc dù trời mưa, nhưng đây là điều may mắn theo quan niệm của người Việt Nam, chúc mừng năm mới”.

Năm 2024, thành phố Hội An tiếp tục cải thiện, làm mới những sản phẩm du lịch, mở rộng không gian và đa dạng sản phẩm sáng tạo phục vụ du khách khi đến tham quan, lưu trú tại đô thị cổ xinh đẹp này. Việc đón tiếp đoàn khách đầu tiên xông đất Hội An thể hiện sự quan tâm, trân trọng của ngành du lịch, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh thân thiện cùng lòng hiếu khách của người dân và ngành du lịch với du khách trong và ngoài nước khi đến Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Tấn Châu