HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp cuối năm từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2024

Trong 03 ngày, từ ngày 04/12 đến ngày 06/12/2024, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tiến hành kỳ họp thứ hai mươi tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024).

Kỳ họp nhằm xem xét, quyết định các nội dung: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Kế hoạch đầu tư công năm 2025. Báo cáo tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 6), tình hình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 2). Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công (nếu có). Báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2024, phương án phân bổ ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023. Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do tỉnh quản lý năm 2024, nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2023. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Danh mục dự án, công trình thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2025. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong năm 2024. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X. Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa X. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016. Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2025. Quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Thường trực HĐND tỉnh trình: Tờ trình và dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh trong năm 2025. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc chấp hành quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh khóa X. Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ năm 2025.

Các Ban của HĐND tỉnh trình: Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024, phương hướng và nhiệm vụ năm 2025. Các Báo cáo thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi bốn, HĐND tỉnh khóa X của các Ban HĐND tỉnh.

Báo cáo, thông báo của cơ quan liên quan: Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2024; phản biện đề án, dự thảo Nghị quyết (nếu có). Các báo cáo công tác năm 2024 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Các nội dung chuyên đề: Đề án thành lập thị trấn Tak Pỏ thuộc huyện Nam Trà My; thành lập thị trấn Atiêng thuộc huyện Tây Giang; mở rộng địa giới hành chính thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Quy định chính sách hỗ trợ đối với viên chức giáo viên công tác ở các huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2026. Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn Quảng Nam thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư mà đáp ứng một trong hai điều kiện: thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận theo quy định pháp luật. Quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện. Quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Báo cáo tình hình điều chỉnh dự toán NSNN năm 2024 của một số đơn vị dự toán cấp tỉnh từ ngày 15/9/2024 đến ngày 15/11/2024. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam. Quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND quy định nội dung và mức hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên ngoài lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 tại xã Chơ Chun, huyện Nam Giang. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án “Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam”. Đề án nâng cao, chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024-2030. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy định việc đầu tư, mua sắm các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quy định mức hỗ trợ cho hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026.

Ngoài ra kỳ họp còn có có một số nội dung khác : Tờ trình của UBND tỉnh về miễn nhiệm và bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Chất vấn và trả lời chất vấn (nếu có). Xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Hoàng Dũng