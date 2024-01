Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 01/2024

Sáng nay 02/1, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 1 năm 2024. Đồng chí Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại biểu Quốc hội Đặng Thị Bảo Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì buổi tiếp.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Dương Văn Phước tiếp nhận nội dung khiếu nại của gia đình công dân Nguyễn Tấn Minh, trú tại phường Cẩm An, thành phố Hội An liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, ông Nguyễn Tấn Minh cho biết năm 2018, để thực hiện dự án Khu đô thị dân cư An Bàng, TP Hội An đã thu hồi hơn 1800 m2 đất nông nghiệp của gia đình ông. Sau đó, UBND TP Hội An ban hành quyết định bồi thường cho gia đình ông Minh hơn 400 triệu đồng, đồng thời cam kết sẽ cho phép gia đình ông được ưu tiên chọn vị trí mua đất, loại đất ở đô thị trong khu tái định cư. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm, gia đình ông vẫn chưa được bố trí mua đất tái định cư.

Công dân Nguyễn Tấn Minh

Sau khi tham khảo ý kiến của các sở ngành liên quan, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước cho biết theo Luật Đất đai năm 2013, việc thu hồi đất nông nghiệp và đền bù bằng đất ở là không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, việc UBND TP Hội An cam kết cho phép gia đình ông Minh được ưu tiên mua đất tại khu tái định cư là không đúng quy định.

Đồng chí Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đại biểu Quốc hội Đặng Thị Bảo Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đồng chủ trì buổi tiếp.

Liên quan đến vấn đề này, UBND tỉnh cũng đã đề nghị Thanh tra tỉnh vào cuộc thanh tra toàn diện các quyết định đền bù của UBND TP Hội An trong thời gian sớm nhất.

Đại Quang