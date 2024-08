Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 20/8, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình được điều động nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an tham dự lễ. Về phía tỉnh Quảng Nam, các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tham dự lễ.

Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Tháng 5/2022, khi đang giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

Tặng hoa và phát biểu chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết mong muốn đại tá Nguyễn Hữu Hợp cùng với tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường đấu tranh, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Trên cương vị công tác mới, đề nghị đồng chí Nguyễn Hữu Hợp cần khẩn trương tiếp nhận và bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành của tỉnh phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương trên lĩnh vực đảm bảo ANTT, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh Quảng Nam, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Nam tin cậy, giao phó.

Trước đó, ngày 22/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ngày 06/8, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị, công bố quyết định của Ban Bí thư về việc phê chuẩn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định chuyển ngạch đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng.

Xuân Hiếu