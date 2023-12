Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản Yamada Takio thăm Hội An

Chiều 11/12, Ngài Yamada Takio – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Thành ủy TP.Hội An. Tiếp ngài Đại sứ có ông Trần Ánh- Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hội An.

Trong chuyến thăm lần này, Ngài Yamada Takio khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có từ lâu đời và mới đây lãnh đạo cấp cao của hai nước cũng đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên ‘’Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Trong đó, quan hệ giao lưu giữa Hội An và Nhật Bản trong quá khứ là nền tảng và đóng góp quan trọng vào quan hệ giữa Việt Nam-Nhật Bản ngày nay.

Ngài Yamada Takio dự lễ khai mạc phòng trưng bày ảnh tư liệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hội An – Nhật Bản

Ngài Đại sứ cũng đánh giá cao các hoạt động kỉ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, trong đó có nhiều hoạt động được tổ chức tại TP. Hội An. Đồng thời cảm ơn lãnh đạo TP. Hội An đã chỉ đạo, tổ chức thành công các hoạt động cũng như đón tiếp chu đáo Hoàng Thái Tử Nhật Bản thăm Hội An.

Về phía TP. Hội An, ông Trần Ánh –Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của ngài đại sứ đến Hội An và tự hào về những đóng góp quan trọng của Hội An cho mối quan hệ Việt – Nhật. Ông Trần Ánh cũng nhấn mạnh sự giúp đỡ, hỗ trợ của các chuyên gia Nhật Bản trong công tác bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An những năm qua.

Dịp này, hai bên cùng khẳng định mong muốn duy trì, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Hội An và Nhật Bản nói riêng, Việt Nam – Nhật Bản nói chung. Trong đó có việc tiếp tục trao đổi, hỗ trợ tu bổ di tích Chùa Cầu và đưa vở diễn opera Công nữ Anio đến gần hơn với công chúng tại Hội An bằng hình thức phù hợp.

Phan Sơn – Minh Vũ