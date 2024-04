Sáng nay 2/4, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ IV năm 2024 đã chính thức khai mạc. Đại hội với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Bắc Trà My là huyện được tỉnh Quảng Nam chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh.

Dự đại hội có các đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 27.000 đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My tham dự.

Sau khi nghe báo cáo chính trị và các tham luận được nêu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ IV năm 2024, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát biểu chia vui với những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn huyện vùng cao Bắc Trà My đạt được trong chặng đường 5 năm qua.

Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội

Theo đồng chí Lê Văn Dũng, kết quả giảm nghèo hơn 7% mỗi năm và xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ vững an ninh quốc phòng, cũng như bảo tồn được các giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số…được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong khối đại đoàn kết các dân tộc huyện Bắc Trà My trong chặng đường đã qua.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng cho rằng, trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Bắc Trà My hôm nay, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đồng bào các dân tộc Xê Đăng, Cor, Mơ Nông cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tăng gia lao động sản xuất, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm đến.

(Video) Đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đại hội cũng đã thống nhất cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ IV năm 2024, trao bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bắc Trà My cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc và sự phát triển của quê hương Bắc Trà My trong năm năm qua. Đại hội cũng đã thông qua quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My lần thứ 4.

Qua đánh giá, đại hội điểm các dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My đã thành công và các huyện miền núi trong tỉnh cũng đã rút ra nhiều bài học quý cho công tác tổ chức sắp đến.

Tấn Sỹ – Kim Thủy