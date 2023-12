Cử tri Quế Sơn băn khoăn về việc cấp đổi thẻ “Căn cước công dân”

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, sáng nay 08/12, tại thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn, các ĐBQH Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; Phan Thái Bình – Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Dương Văn Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBHQ tỉnh Quảng Nam và Đặng Thị Bảo Trinh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quế Sơn.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri huyện Quế Sơn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quế Sơn có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề đổi tên thẻ căn cước công dân thành căn cước. Theo cử tri, thời gian qua đã có quá nhiều lần thay đổi về căn cước công dân. Mỗi lần thay đổi là mất rất nhiều công sức, thời gian, tiền của của người dân và nhà nước.

Nhiều băn khoăn được cử tri nêu ra tại buổi tiếp xúc

Do đó, cử tri mong muốn lần thay đổi theo quy định mới của Luật Căn cước này sẽ là lần thay đổi cuối cùng. Trường hợp nếu thực hiện cấp đổi, cử tri đề nghị cần có sự chuẩn bị kỹ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực đủ số lượng và chất lượng, tránh trường hợp tắc nghẽn, sai sót như thời gian cấp đổi căn cước công dân gắn chip vừa qua.

Bên cạnh đó, cử tri thị trấn Hương An kiến nghị cần có kế hoạch đầu tư phát triển Hương An cho xứng tầm đô thị loại V. Một số cử tri phản ánh tình trạng xuống cấp của một số tuyến đường liên huyện, liên xã, đề nghị có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Các vấn đề về chính sách cho người có công, người có tuổi được cử tri quan tâm

Các vấn đề về chính sách cho người có công, người có tuổi, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng cũng được nhiều cử tri quan tâm đặt câu hỏi.

