Công an tỉnh Quảng Nam và các địa phương ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Sáng nay 15/12, Công an tỉnh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tham dự lễ ra quân có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự lễ ra quân

Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian từ ngày 15/12/2023 đến 29/2/2024.

Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Công an tỉnh Quảng Nam

Mục tiêu nhằm đảm bảo ổn định, vững chắc an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng, hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình, phá rối ANTT; điều tra, xử lý kịp thời các loại tội phạm liên quan đến an ninh Tổ quốc. Phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm, không để các loại tội phạm hoạt động “lộng hành” phức tạp.

Đẩy mạnh các giải pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phòng, chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm.

Kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép; không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhất là trong đêm giao thừa.(Đại Quang)

*Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Duy Xuyên quán triệt phương châm “An ninh chủ động và toàn diện”, nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tập trung tấn công trấn áp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng với đó, tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Công an huyện Duy Xuyên tổ chức Lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Để đạt hiệu quả kế hoạch đề ra, bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các mặt công tác, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải quán triệt tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí và dũng cảm trong chiến đấu, đảm bảo an toàn lực lượng, giữ vững lễ tiết, tác phong nghiêm túc, sôi nổi thi đua lập thành tích trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau lễ ra quân, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức diễu hành trên các tuyến đường chính của huyện nhằm biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân, nhằm răn đe các đối tượng, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để nhân dân biết và ủng hộ lực lượng Công an trong việc tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động tích cực trong việc nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm. (Phi Thành)

*Tại lễ ra quân cán bộ, chiến sĩ công an huyện Bắc Trà My nêu cao quyết tâm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bình yên trong nhân dân dịp tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an huyện Bắc Trà My nêu cao quyết tâm trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, bình yên trong nhân dân dịp tết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Năm 2023, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà My đảm bảo ổn định. Công an huyện đã phối hợp xử lý 19 vụ phạm pháp hình sự; điều tra khám phá 17/19 vụ án hình sự (đạt tỷ lệ 89,4%), xử lý thông tin tố giác tội phạm đạt tỷ lệ 84% (đã xử lý 42/50 tin). Công an huyện Bắc Trà My cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ 779 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 752 trường hợp, thu nộp số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Trong đợt cao điểm, Công an huyện Bắc Trà My tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tăng cường lực lượng bám sát địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quyết tâm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn các sự kiện lớn, các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân và các lễ hội văn hóa truyền thống đầu năm mới của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng Công an huyện Bắc Trà My đã tham gia diễu hành tuyên truyền đến đông đảo người dân, tạo khí thế thi đua tấn công tội phạm, quyết tâm bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Thúy Vân – Tuấn Tú)

*Còn tại thị xã Điện Bàn, thực hiện đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024, lực lượng công an toàn thị xã dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan ANTT trên từng địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; trấn áp quyết liệt các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, đấu tranh với tội phạm lợi dụng công nghệ cao; triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an thị xã Điện Bàn tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15/12/2023 đến hết ngày 29/2/2024

Tổ công tác đặc biệt “171” Công an thị xã phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát công khai, mật phục đảm bảo khép kín địa bàn, tập trung những địa bàn trọng điểm, phức tạp, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép. Sau khi Thượng tá Mai Thanh Tâm – Trưởng Công an thị xã phát lệnh, toàn lực lượng diễu hành biểu dương lực lượng qua các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thị xã. (Huyền Chi)

*Tại huyện Thăng Bình, Công an huyện tập trung, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân.

Công an huyện Thăng Bình tổ chức diễu hành tuyên truyền đến đông đảo người dân, tạo khí thế thi đua tấn công tội phạm

Trong đợt cao điểm, Công an huyện Thăng Bình tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến địa phương; trước mắt là trong dịp Noel, Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các hoạt động lễ hội đầu xuân.

Phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 85%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Kết hợp giữa các biện pháp nghiệp vụ truyền thống và các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là tội phạm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép…(Minh Tân)

* Phát biểu tại buổi lễ ra quân huyện Nam Giang, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh, Công an huyện phải thực sự phát huy vai trò nòng cốt, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Lễ ra quân diễu hành, tuyên truyền đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Công an huyện Nam Giang

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật thực hiện tốt các mặt công tác điều tra, xử lý tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Công an huyện Nam Giang yêu cầu các lực lượng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần tạo thế trận ANND vững chắc ở cơ sở.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Huy động toàn bộ lực lượng tổ chức tuần tra khép kín trên địa bàn huyện trong suốt đợt cao điểm. Ngay sau lễ ra quân, cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền trên tuyến đường trục chính của huyện; nhằm kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung sức hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện. (Văn Khanh)