Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng: “Phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công”

Chiều 5/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình KT-XH tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

Tháng 8, tình hình KT-XH có nhiều kết quả nổi bật và phục hồi khá tích cực so với năm 2023. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8%; trong đó hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo đã có những tín hiệu phục hồi khá tích cực. Hoạt động thương mại trong tháng 8 tăng nhẹ, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 6,4 nghìn tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng trên 13 nghìn tỷ đồng, đạt 55% dự toán HĐND tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, chỉ đạt 36%, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Trên lĩnh vực y tế, giáo dục và các chính sách an sinh – xã hội đạt được những kết quả đáng ghi nhận; nông, lâm nghiệp phát triển khá. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, CCHC từ cơ sở đến tỉnh đi vào nề nếp; An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá tình hình kinh tế trong 8 tháng qua

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá, tháng 8 và 8 tháng qua, kinh tế phục hồi khá tốt, công nghiệp, xây dựng có dấu hiệu phục hồi nhanh; kinh tế nông nghiệp đạt được những kết quả đáng ghi nhận; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; một số khó khăn của các doanh nghiệp bất động sản cũng đã được tháo gỡ; khách quốc tế tăng cao… là những dấu hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên những tồn tại, khó khăn vẫn còn hiện hữu khi sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực nhưng còn chậm; doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều giảm về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký cùng với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn đang ở mức cao; môi trường đầu tư còn nhiều vấn đề cần giải quyết; giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn chậm; kết quả giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, trong tháng 9 và những tháng còn lại, các cấp, các ngành tập trung giải quyết một số vấn đề lớn, như: tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cùng với đó tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nắm bắt cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn; cụ thể hóa các vấn đề để triển khai quy hoạch tỉnh; quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, địa phương đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công; phòng chống thiên tai; quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội; CCHC, giải quyết tốt nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

