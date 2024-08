Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng làm việc với ngành Y tế Quảng Nam

Chiều 16/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã có buổi làm việc trực tiếp với các Bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh và trực tuyến với 18 điểm cầu huyện, thị, thành phố để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác khám chữa bệnh trong thời gian qua, những tồn tại khó khăn hiện nay để từ đó có những đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc

06 tháng đầu năm 2024, Sở Y tế thực hiện quy trình trình UBND tỉnh bổ nhiệm một số chức danh tại Sở và các Bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế (TTYT) tuyến huyện. Hiện còn 03 đơn vị chưa kiện toàn chức danh Giám đốc, cử Phó Giám đốc phụ trách gồm: Bệnh viện Tâm Thần, TTYT huyện Thăng Bình, TTYT TP. Hội An; 06 đơn vị chưa có Phó Giám đốc: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Pháp Y, Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Kiểm nghiệm, Chi cục Dân Số-KHHGĐ, trong 06 tháng cuối năm Sở Y tế sẽ tiến hành rà soát nhân sự bổ nhiệm các vị trí này.

Đến nay, 02 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã hoàn thiện công tác tổ chức tuyển dụng, kết quả trúng tuyển 105/117 chỉ tiêu bác sĩ hạng III. Công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh dại, bệnh ho gà, bệnh phong, bệnh lao,… ngành Y tế đã phát hiện và kịp thời khống chế ổ dịch, không để dịch bệnh bùng phát. Công tác khám chữa bệnh tại cơ sở y tế công lập hoạt động hiệu quả, đảm bảo được tính kết nối giữa các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, giữa các tuyến. Hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh các tuyến cơ bản đáp ứng theo diễn biến mô hình bệnh tật tại địa phương và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh tại cơ sở y tế ngoài công lập không ngừng phát triển về chất lượng, góp phần tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch vụ khi có nhu cầu khám chữa bệnh; đồng thời làm tăng các chỉ số bác sĩ, điều dưỡng/vạn dân, thu hút lực lượng nhân viên y tế khắp cả nước.

Đối với công tác Dược, đấu thầu thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao và sinh phẩm y tế được giao cho 02 đơn vị thực hiện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, tổ chức thực hiện việc chấm thẩm định gói thầu thuốc dược liệu, vị thuốc Y học cổ truyền.

Về chính sách đào tạo nhân lực tại các cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, kinh phí đi học phần lớn do viên chức tự đảm bảo. Về cơ sở vật chất, một số cơ sở y tế đã được đầu tư xây dựng lâu, quy mô không phù hợp với nhu cầu phát triển hiện nay như: Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình… không đồng bộ; nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, nhiều máy móc, thiết bị được đầu tư nhiều năm, quá lạc hậu so với thực tế, xu thế hiện nay nhưng chưa được thay thế, mua mới do bất cập về pháp lý và hướng dẫn mua sắm; vướng mắc về tiêu chuẩn định mức.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã lắng nghe những chia sẻ của các đơn vị TTYT và các bệnh viện chuyên khoa nêu ra một số khó khăn trong 3 năm trở lại đây như tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hoá chất chậm được đấu thầu, mua sắm dẫn đến không đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Các TTYT tuyến huyện đa số không đủ khả năng tự chủ do thiếu nguồn nhân lực, thiếu thuốc kéo dài dẫn đến không có bệnh nhân nên không thể tự chủ về tài chính. Hiện nay, nhiều TTYT còn nợ lương bác sỹ, cán bộ, nhân viên, dẫn đến tiếp tục chảy máu nguồn nhân lực ngành Y.

Ly Lan – Quang Phi