Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Trường Xuân

Sáng 16/8, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đây là địa phương tổ chức ngày hội điểm để nhân rộng phong trào này trong toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao hiệu quả các mô hình và tinh thần hưởng ứng của người dân phường Trường Xuân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào bằng những hành động cụ thể, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ngoài ra, phường Trường Xuân nói riêng cũng như các địa phương toàn tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị các địa phương cần quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở thật sự vững mạnh, lựa chọn nhân tố tích cực tham gia lực lượng giữ gìn ANTT cơ sở. Riêng đối với lực lượng Công an cần phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng lực lượng vững mạnh, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Những năm qua, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ phát động và duy trì nhiều mô hình hiệu quả như “Chi hội nông dân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Khu dân cư an toàn về ANTT”, “Trường học an toàn, không có bạo lực học đường”, “Camera an ninh”,…

Để nâng cao hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Trường Xuân, TP. Tam Kỳ xác định tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, địa phương sẽ kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”.

UBND thành phố Tam Kỳ tuyên dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

