Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam

Chiều nay 6/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo TP Tam Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao những chiến công mà cán bộ, chiến sĩ đã lập được trong thời gian qua

Đến tận phòng làm việc thăm, tặng quà chúc Tết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đánh giá cao những chiến công mà cán bộ, chiến sĩ đã lập được trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần quyết tâm của lực lượng trong việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong tình hình thủ đoạn tội phạm công nghệ cao ngày một tinh vi. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, làm tốt công tác dự báo, đón đầu, ngăn chặn và phòng chống tội phạm công nghệ cao để góp phần cùng địa phương xây dựng chính quyền số ngày càng phát triển.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng đây là một trong những lực lượng lập nhiều chiến công, được nhân dân khen ngợi. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác sẵn sàng chiến đấu của toàn lực lượng và hy vọng rằng việc đấu tranh, phòng chống tội phạm ngày càng hiệu quả, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước toàn dân, toàn Đảng. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, tình hình KT-XH có nhiều khó khăn, thách thức, theo đó tình hình tội phạm cũng gia tăng. Do vậy, yêu cầu lực lượng cảnh sát hình sự phải làm tốt công tác phòng, chống đi đôi với đấu tranh hiệu quả để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khen ngợi những chiến công mà lực lượng này đạt được trong thời gian gần đây. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã lưu ý, hiện nay tình hình tội phạm ma túy diễn biến khá phức tạp, đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, ảnh hưởng lớn đời sống, kinh tế xã hội. Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần phối hợp chặt chẽ với công an chính quy xã, phường để kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm trên lĩnh vực này, đồng thời phối hợp tốt với các ngành, xây dựng các mô hình phòng, chống và tạo điều kiện cho đối tượng nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã động viên toàn lực lượng làm tốt công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm để đảm bảo mọi người dân được vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn.

Trung Hiếu – Quang Phi