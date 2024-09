Chỉ định Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 17/9, Đảng ủy Công an Quảng Nam công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc công an Quảng Nam tham gia tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc công an Quảng Nam tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng gửi lời chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, đồng thời đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Hợp lãnh đạo Đảng ủy Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp khẳng định sẽ cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Quảng Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết tâm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại Quang