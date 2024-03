Các đơn vị, địa phương ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng nay 1/3, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024

Tại trụ sở đóng quân ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Tham dự có Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xác định, công tác huấn luyện sẽ bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lấy công tác “Bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng Cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Đặc biệt, đơn vị sẽ tập trung thực hiện tốt đột phá “Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện”. Coi trọng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nhất là các trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện theo hướng giỏi nghiệp vụ chuyên ngành, thành thạo chiến thuật, nắm chắc pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan; huấn luyện sát với chức năng, nhiệm vụ, phương án, đối tượng tác chiến, tổ chức biên chế, vũ khí trang bị. Tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành chương trình, chỉ tiêu huấn luyện đề ra, nhất là các nội dung huấn luyện thực hành; hội thi, hội thao, diễn tập và bắn đạn thật.

​Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được chọn là đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cấp Bộ Quốc phòng. (Ngọc Trang – Phúc Lâm)

*Cũng trong sáng nay 1/3, Chi đội Kiểm ngư số 3 đứng chân trên địa bàn xã Tam Giang (huyện Núi Thành) long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Đến dự có Đại tá Bùi Xuân Lâm – Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân chủng Hải quân, Đại tá Phạm Quang Vinh – Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và đại biểu tỉnh Quảng Nam, huyện Núi Thành, xã Tam Giang.

Năm 2023, Chi đội Kiểm ngư số 3 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu đã đề ra; đẩy mạnh xây dựng tàu chính quy, mẫu mực; tham gia hội thi, hội thao đạt nhiều giải cao. Chi đội được tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” cấp Bộ năm 2023.

Tại buổi lễ ra quân huấn luyện, Chi đội Kiểm ngư số 3 phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại” và đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 10 năm ngày truyền thống Chi đội Kiểm ngư số 3 (28/3/2014-28/3/2024).

Dịp này, Chi đội Kiểm ngư số 3 tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc. Đồng thời diễu hành duyệt đội ngũ, đồng diễn thể dục sáng, 16 động tác võ thể lực và tham quan mô hình học cụ, hội thi chèo xuồng CEMA-450. (Văn Phin)

* Cũng trong sáng nay các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Huyện Duy Xuyên: Năm 2024, lực lượng vũ trang huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, công tác huấn luyện với phong trào thi đua huấn luyện năm 2024.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang huyện, tiến lên giành 3 nhất” từ ngày 1/3/2024 – 15/5/2024.

Dịp này, 11 cá nhân được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Hội thi sáng kiến cải tiến, mô hình học cụ, trang bị kỹ thuật năm 2024.

Sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu tham quan các sáng kiến cải tiến và mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện binh chủng, trang thiết bị giáo dục chính trị; sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện hậu cần, trang thiết bị huấn luyện kỹ thuật; sáng kiến cải tiến trang thiết bị phục vụ phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn… (Minh Tâm)

Huyện Nam Giang: Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024, lãnh đạo huyện yêu cầu, cần tập trung huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, phù hợp với địa bàn, đối tượng tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao.

Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Chủ động điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với tình hình nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý giữ nghiêm kỷ luật. Công tác tổ chức huấn luyện phải đúng nội dung, đủ quân số, đạt chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau huấn luyện tạo sự chuyển biến thật sự về nhận thức và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thời gian tổ chức ra quân huấn luyện từ ngày 1/3 và kết thúc huấn luyện vào ngày 15/12/2024 (giai đoạn I từ ngày 1/3-15/7, giai đoạn II từ ngày 1/8-15/12/2024). Riêng lực lượng Dân quân tự vệ từ ngày 01/3-30/9/2024. (Văn Khanh)

Huyện Nam Trà My: năm 2024, địa phương này tiếp tục quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, chỉ tiêu huấn luyện được giao; làm tốt công tác chuẩn bị trước khi huấn luyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phấn đấu kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu đề ra.

Năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Nam Trà My triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng nội dung, chương trình quy định. Kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi, nhiều nội dung đạt giỏi.

Trong huấn luyện, quân số các địa phương, đơn vị tham gia cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, chất lượng huấn luyện được nâng lên, tham gia các hội thi do tỉnh tổ chức đạt thành tích cao, trong đó có nhiều hội thi đạt giải Nhất.

Cũng trong năm 2023, huyện Nam Trà My tổ chức chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt, các địa phương chấp hành nghiêm mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng trực đảm bảo, phối hợp tốt trong công tác tuần tra bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. (Phú Thiện)

Huyện Nông Sơn: Ngay sau lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu tham quan các sáng kiến cải tiến và mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện binh chủng, trang thiết bị giáo dục chính trị; sáng kiến cải tiến mô hình trang thiết bị huấn luyện hậu cần, trang thiết bị huấn luyện kỹ thuật; sáng kiến cải tiến trang thiết bị phục vụ phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn…

Dịp này, Ban CHQS huyện phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); tổ chức chạy SIM -Ngày chạy thể thao quân sự. Thông qua đó, tạo phong trào hành động cách mạng rộng khắp, xây dựng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy tính sáng tạo, tự lực, tự cường, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. (Thu Phương)

Huyện Bắc Trà My: Ban Chỉ huy quân sự và Hội đồng thi đua, khen thưởng lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My đã phát động thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, tiến lên giành 3 nhất”.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My đã phát động 3 nội dung thi đua. Theo đó, tổ chức các nội dung huấn luyện 100% đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối; huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% trở lên khá, giỏi. Tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp bảo đảm thiết thực, đạt thành tích cao.

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. (Tuấn Tú – Thúy Vân)

Huyện Thăng Bình: Ra quân huấn luyện năm 2024, lực lượng vũ trang huyện phấn đấu huấn luyện hoàn thành nội dung chương trình quy định, trong đó giao nguồn quân nhân dự bị tham gia tập huấn, huấn luyện 414 đồng chí, huấn luyện 100% quân số cơ sở Dân quân tự vệ, quân số tham gia 90% trở lên…

Đối với đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 1/3-15/5, lực lượng vũ trang huyện Thăng Bình và Đồn Biên phòng Bình Minh phấn đấu xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt”; “Đảng bộ 4 tốt” với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ngay sau lễ, Ban CHQS huyện Thăng Bình phát động và chạy Olympic cự ly 3.000m trong lực lượng vũ trang toàn huyện. (Trung Thực-Giang Biên)

Thị xã Điện Bàn: Năm 2024, lực lượng vũ trang thị xã tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, cụ thể huấn luyện cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự thị xã 65 ngày/năm; giao nguồn huấn luyện cho các đơn vị theo chỉ tiêu trên giao 374 đồng chí. Huấn luyện 100% đơn vị Dân quân tự vệ, 90% quân số trở lên; tổng quân số phải huấn luyện là 1.579 đồng chí. Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với Bộ đội Thường trực và “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với Dân quân tự vệ. Huấn luyện phải đi đôi với rèn luyện, lý thuyết phải gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính, huấn luyện phải thực sự, thực tế, không rập khuôn, máy móc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng bằng khen cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Điện Bàn đã đạt các tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” theo quy định.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phát động và ký kết giao ước thi đua trong lực lượng vũ trang thị xã, tổ chức duyệt đội ngũ với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang thị xã tham gia. (Thu Hằng -Tấn Quốc)

Huyện Tiên Phước: Tại lễ ra quân, Thượng tá Phan Văn Năm, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang huyện năm 2023, quán triệt, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Trong năm 2024, Ban CHQS huyện tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết, chủ trưởng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, nghị quyết Quân ủy Trung ương và mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên đến các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang.

Tại lễ ra quân, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh, tiến lên giành 3 nhất”. Đợt thi đua kéo dài từ ngày 1/3 đến 15/5/2024.

Dịp này, Ban CHQS huyện Tiên Phước khen thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ đã có những sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đạt giải tại Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ năm 2024. (Nguyễn Hưng)

Huyện Quế Sơn: Kết thúc đợt huấn luyện năm 2024, huyện Quế Sơn phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó 70 – 75% quân số tham gia huấn luyện đạt khá, giỏi. Sau huấn luyện tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng. Dịp này, các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2024. (Phạm Duy Thái)

Huyện Tây Giang: Nội dung huấn luyện năm 2024 theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” chú trọng rèn luyện động tác thực hành. Nâng cao chất lượng huấn luyện, thành thục các phương án chiến đấu phòng thủ, phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành chương trình huấn luyện. Bảo đảm 90-100% quân số lực lượng Dân quân tự vệ theo biên chế được huấn luyện.

Để tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang huyện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên – Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang huyện, tiến lên giành 3 nhất”. Nội dung, chỉ tiêu thi đua gồm: tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao và xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất. Thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 1/3 đến đến ngày 15/5/2024.

Ngay sau lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua năm 2024, các đại biểu tham quan sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ của các đơn vị trong lực lượng vũ trang huyện. (Hữu Tiến)

Thành phố Tam Kỳ: Năm 2024, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ ra quân huấn luyện kết hợp với trưng bày mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện.

Các mô hình học cụ, thiết bị trưng bày lần này đã được các đơn vị, địa phương đầu tư làm đúng kích thước, đúng màu sắc, đủ số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định, hướng dẫn của cấp trên và sẽ được phục vụ cho công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao cấp thành phố cũng như tham gia Hội thao quốc phòng toàn dân cấp tỉnh vào cuối tháng 4 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện phải đi đôi với rèn luyện, lý thuyết gắn với thực hành, lấy thực hành làm chính, phải thực sự, thực tế, không rập khuôn máy móc, huấn luyện phải đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp với rèn luyện sức khỏe và chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. (Lê Thu – Quang Sơn)