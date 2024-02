Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết tại huyện Núi Thành

Chiều nay 2/2, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc Tết, tặng quà tại huyện Núi Thành.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã chúc Tết và trao tặng 30 suất quà (1.500.000 đồng/suất) cho gia đình người có công, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chúc Tết, tặng 30 suất quà cho gia đình người có công, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ trên địa bàn huyện

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tựu mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân huyện Núi Thành đạt được trong năm 2023. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái” và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Cor trên địa bàn. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết Mẹ VNAH Nguyễn Thị Toại

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết Mẹ VNAH Nguyễn Thị Toại, ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Quốc Thành