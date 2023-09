Sáng nay 15/9, tại Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9. Tham dự buổi tiếp có đại diện các sở ngành liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9

Tại buổi tiếp,ông Trần Văn Sách ở khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi của gia đình ông liên quan đến thửa đất ODT169 đường 28/3, phường Thanh Hà, thành phố Hội An bị ảnh hưởng bởi dự án KDC đường Điện Biên Phủ nối dài, phản ánh, kiến nghị các nội dung liên quan đến việc thực hiện các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu thất thoát ngân sách nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu các kiến nghị của công dân, đối với thửa đất ODT169, Bí thư Tỉnh ủy giao Thanh tra tỉnh rà soát, báo cáo cụ thể vụ việc để xem xét, chỉ đạo, giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định. Đối với việc tố cáo liên quan đến giá đất, việc yêu cầu bảo vệ tố cáo, ông Sách cần làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tiếp các hộ dân mua đất tại KDC đô thị số 1, phường Điện An, thị xã Điện Bàn kiến nghị về việc mua đất tại dự án trên do công ty TNHH-SX-TM-DV Thiện Vỹ có địa chỉ tại thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án đã kéo dài 6 năm mà đến nay vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân và mất an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành và các bên liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường ghi nhận, chia sẻ với bức xúc của người dân, yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo trình tự thủ tục, thời gian quy định để sớm bàn giao sổ đỏ cho người dân, đồng thời đề nghị các hộ dân nếu sau ngày 30/9 công ty TNHH-SX-TM-DV Thiện Vỹ vẫn chưa cấp sổ đỏ thì tiếp tục làm đơn gửi lên Tòa án Nhân dân thị xã Điện Bàn để được giải quyết theo quy định.

Kim Huệ – Đại Quang