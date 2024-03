Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở VHTT&DL

Sáng nay 1/3, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã chủ trì buổi làm việc của Tỉnh ủy với Sở VHTT&DL về tình hình thực hiện công tác văn hóa, thể thao, du lịch; công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2021-2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham sự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm việc với Sở VHTT&DL tỉnh Quảng Nam

Trên cơ sở hệ thống tổ chức của ngành và cơ sở vật chất từ tỉnh đến cơ sở, giai đoạn 2021-2023, các lĩnh vực: văn hóa gia đình, thể thao và du lịch đều có những chuyển biến tích cực. Hệ thống các di tích, di sản được quan tâm đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị.

Từ năm 2021 trở về trước, đã triển khai tu bổ, tôn tạo đối với 31 di tích quốc gia; tu bổ, tôn tạo và dựng bia đối với 199 di tích cấp tỉnh. Năm 2022, Sở VHTT&DL đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13 về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025, với tổng kinh phí hỗ trợ tu bổ di tích từ ngân sách tỉnh cho cả giai đoạn hơn 90 tỷ đồng; có 2 di tích quốc gia đặc biệt; 11 di tích quốc gia và 67 di tích cấp tỉnh được hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp và xây dựng bia.

Sở VHTT&DL cũng đã tham mưu tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – du lịch nhằm phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa về vùng đất, con người Quảng Nam, tham gia nhiều hoạt động do Bộ VHTT&DL tổ chức.

Thể thao thành tích cao của tỉnh những năm gần đây cũng đã có nhiều khởi sắc, trình độ thi đấu của vận động viên các đội tuyển thể thao có nhiều tiến bộ, số huy chương đạt được từ các giải thi đấu trong nước đến các giải khu vực, châu Á và thế giới tăng lên đáng kể. Trong 03 năm, từ năm 2021-2023 các đội tuyển thể thao của tỉnh đạt được 520 huy chương các loại tại các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế…. Đặc biệt vận động viên Huỳnh Đỗ Đạt đã xuất sắc giành HCV tại giải vô địch Wushu thế giới năm 2023 tại Mỹ và vận động viên Bùi Xuân Nhật giành HCV tại giải Vovinam thế giới.

Quảng Nam cũng đã đăng cai tổ chức thành công 12 giải thể thao quốc gia, tổ chức 37 giải thể thao cấp tỉnh. Các môn thể thao trọng điểm của tỉnh đã được tập trung đầu tư, ở một số môn có thế mạnh như: Bóng đá, Bóng chuyền, Taekwondo, Karate, Võ cổ truyền, Vovinam, Đua thuyền… Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam dành chức vô địch Giải hạng Nhất quốc gia Bia Sao Vàng năm 2023 và thăng hạng trở lại thi đấu tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia (V-League 1) năm 2023-2024.

Ở lĩnh vực du lịch, thông qua định hướng và các chương trình xúc tiến, quảng bá hiệu quả, du lịch Quảng Nam đã trở thành thế mạnh về thương hiệu và điểm đến du lịch xanh, phát triển du lịch bền vững. Hiện toàn tỉnh có 953 cơ sở lưu trú du lịch với 17.971 phòng, có 01 khu du lịch cấp tỉnh và 20 điểm du lịch được công nhận; số lao động ngành du lịch là 11.000 người.

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch năm 2023 đạt 7 triệu 550 nghìn lượt, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022, gần bằng với thời điểm năm 2019 trước khi có dịch Covid-19… Trong đó, khách quốc tế đạt 3 triệu 870 nghìn lượt khách, tăng 5,6 lần so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 3 triệu 680 nghìn lượt, giảm 0,9 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu du lịch năm 2023 đạt 7.950 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt 18.683 tỷ đồng, tăng 28% so với thời điểm năm 2019.

Hiền Viên – Trung Hiếu