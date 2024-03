Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) và 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2024), ngày 02/02/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Vững bước dưới cờ Đảng”.

Nội dung sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng truyền đạt đến hơn 11.900 đại biểu ở 329 điểm cầu trên địa bàn toàn tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình đấu tranh cách mạng, những chiến công, thành quả của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 94 năm qua. Cũng như sự trưởng thành lớn mạnh và khẳng định vai trò, vị thế của vùng đất và con người Quảng Nam trong quá trình đấu tranh cách mạng kể từ khi Đảng bộ tỉnh Quảng Nam ra đời đến nay.

“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng tỉnh Quảng Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong 94 năm qua đã thể hiện sức mạnh nội sinh, là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, là thành quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, khát vọng vươn lên, ý chí không cam chịu thân phận nô lệ, không cam chịu đói nghèo; là nhân tố hết sức quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn đến” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Đặc biệt, phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh: “Lịch sử vẻ vang của Đảng qua 94 năm là minh chứng sinh động, là động lực to lớn để chúng ta vững tin tiến bước dưới cờ Đảng, nuôi dưỡng, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước và quê hương hùng cường, giàu đẹp. Khát vọng càng cao, niềm tin phải càng mãnh liệt và hành động phải quyết liệt, hiệu quả hơn theo lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta bình tĩnh, tự tin, từng bước khắc phục khó khăn, vững vàng tiến bước vào năm 2024 với tâm thế mạnh mẽ hơn”.