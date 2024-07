Xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân

Chiều 11/7, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nêu cao quyết tâm chính trị, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Công an Quảng Nam bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công tác phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các mặt công tác xây dựng lực lượng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chú trọng. Công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, kiểm điểm, đánh giá, đi sâu làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục để tổ chức thực hiện hiệu quả từ nay đến cuối năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng biểu dương những kết quả đạt được của Công an Quảng Nam trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là các chiến công xuất sắc, gây được tiếng vang không chỉ trong tỉnh mà còn ở quy mô cả nước. Thời gian tới, toàn tỉnh sẽ tích cực chấn chỉnh bộ máy, siết chặt kỷ cương kỷ luật trong công vụ, đồng chí Lê Văn Dũng mong muốn toàn ngành sẽ hưởng ứng, kỷ cương kỷ luật hơn nữa để xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Phòng Tham mưu Công an tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ và 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh.

