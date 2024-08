Xã Atiêng (huyện Tây Giang) đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập thị trấn

Tại kỳ họp 16, HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) được được tổ chức mới đây. Có 5 Nghị quyết được đại biểu HĐND huyện thảo luận và đã biểu quyết thông qua.

HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 16

Trong đó, Nghị quyết số 88 ngày 31/7/2024 của HĐND huyện về thông qua Đề án thành lập thị trấn Atiêng. HĐND huyện đã quyết nghị, tán thành chủ trương thành lập thị trấn Atiêng thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 59,98 km2 và quy mô dân số 4.062 người của xã Atiêng.

Đến nay, xã Atiêng đã được đánh giá, công nhận đạt các tiêu chí đô thị loại V tại Quyết định số 4032 ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam với số điểm đạt được 80,40 điểm/100 điểm.

Thời gian qua xã Atiêng tập trung chú trọng tăng cường phát triển, nâng cao giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ và công nghiệp-xây dựng; năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giảm còn 32,12%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 59,73% lao động toàn xã…

Căn cứ 04 tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã Atiêng đạt 4/4 tiêu chuẩn theo quy định để thành lập thị trấn Atiêng thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Bao gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; đã được công nhận là đô thị loại IV hoặc V; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo huyện Tây Giang cho biết, thành lập thị trấn Atiêng là nhiệm vụ quan trọng và rất cần thiết trong bảo vệ lãnh thổ, an ninh quốc phòng, an ninh biên giới vì đây là vùng lãnh thổ có vị trí địa lý nằm trong đường biên giới quốc gia, phía Bắc giáp với nước CHDCND Lào, tình hình chính trị, an ninh hết sức phức tạp cần có một chính quyền văn minh, hiện đại hơn (thị trấn) để quản lý và bảo vệ đời sống, an sinh xã hội của người dân xã Atiêng.

Đồng thời, thị trấn Atiêng được thành lập sẽ là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội của huyện Tây Giang tiếp tục phát triển; là tiền đề để xã Atiêng bứt phá vươn lên, phát triển bền vững trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Đây cũng là nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Giang nói chung và xã Atiêng nói riêng.

Hiền Thúy