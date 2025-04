UBND tỉnh Quảng Nam thông tin tình hình kinh tế – xã hội quý I năm 2025

Chiều ngày 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì cuộc họp báo, thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì buổi làm việc

Theo đó, quý I năm 2025, Quảng Nam đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 27,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự phân bổ hợp lý với các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 31%; dịch vụ chiếm 40%. Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có sự phát triển tích cực. Các ngành lâm nghiệp và thủy sản cũng đạt được kết quả khả quan, đặc biệt là xuất khẩu gỗ và nuôi trồng thủy sản, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Cùng với đó, khu vực công nghiệp – xây dựng tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số công nghiệp tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ngành xây dựng gặp một số khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và thiếu hụt vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình.

Khu vực dịch vụ cũng đạt được mức tăng trưởng ấn tượng, giá trị tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2024. Du lịch thu hút 2,240 triệu lượt khách, tăng 10% so với năm 2024. Doanh thu từ du lịch ước đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 26% so với năm trước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế.

Về đầu tư công và thu chi ngân sách, Quảng Nam đã triển khai nhiều dự án quan trọng, tiến độ giải ngân vẫn chưa đạt mức mong đợi, chỉ mới trên 8% (tính đến cuối tháng 3). Tổng thu ngân sách nhà nước quý I hơn 5.412 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024, trong khi chi ngân sách trên 6.540 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, Quảng Nam đã cấp mới 10 dự án đầu tư trong nước và 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Theo thông tin tại buổi họp báo, quý II năm 2025, Quảng Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 là 10%. Các hoạt động xã hội cũng sẽ được tăng cường, với sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

