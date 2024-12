UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết khó khăn cho ngành Giáo dục – Đào tạo

Chiều ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn làm việc với Sở Giáo dục – Đào tạo nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều 26/12

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Quảng Nam, năm học 2024-2025, toàn ngành có 725 trường công lập, 1 trung tâm GDTX và 70 trường ngoài công lập. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên là 27.165 người. Công tác chăm lo phát triển đội ngũ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đội ngũ giáo viên các khối cơ bản đảm bảo; đáp ứng được nhu cầu dạy và học.

Về chất lượng giáo dục, ngành đã thực hiện tốt chương trình đổi mới sách giáo khoa, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chất lượng giáo dục được nâng lên thể hiện qua kết quả các kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi cấp quốc gia và quốc tế. Trong năm đã tổ chức thành công Giải thể thao học sinh phổ thông tỉnh Quảng Nam và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 1, khu vực III. Cơ sở vật chất được đầu tư; công tác chuyển đổi số được chú trọng. Sở GD-ĐT đã triển khai Hệ thống Trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC Edu; thực hiện kết nối dữ liệu ngành giáo dục với dữ liệu về dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng các sở, ngành liên quan ghi nhận và thảo luận các phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt mà Sở GD-ĐT kiến nghị như: vướng mắc trong triển khai thực hiện các các chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên; chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non; quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và một số khó khăn trong việc xây mới phòng học đối với trường THPT Bắc Trà My; tình hình triển khai kế hoạch sửa chữa 2025 và việc xây dựng trường vùng Đông tại thị xã Điện Bàn.

Dương Oanh – Quang Phi