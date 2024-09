UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá thực hiện đề án 06

Chiều ngày 10/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Đại tá Nguyễn Hữu Hợp Giám đốc Công an Quảng Nam chủ trì hội nghị đánh giá triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 18 huyện, thị, thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu và Đại tá Nguyễn Hữu Hợp Giám đốc Công an Quảng Nam chủ trì hội nghị

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam đã hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với phần mềm dịch vụ công liên thông và cơ sở dữ liệu, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Đồng thời, cung cấp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công được duy trì, nhiều thủ tục dịch vụ công thiết yếu của lực lượng Công an chủ trì có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100% như: Đăng ký thường trú, tạm trú. Đăng ký cấp biển số xe gắn máy …Công an Quảng Nam đã chủ trì tham mưu thực hiện hiệu quả việc khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh đối với các lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, thuế và nhiều lĩnh vực khác. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt như: Chi trả an sinh xã hội, chi trả lương hưu, bảo hiểm xã hội, thanh toán học phí, viện phí, thuế…

Tinh thần xuyên suốt là cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để triển khai nhiệm vụ thực hiện đề án 06

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai hiệu quả ứng dụng Smart Quảng Nam, đã và đang tham mưu tổ chức triển khai “mô hình 24 chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)”. Triển khai hệ thống xác thực định danh điện tử VNPT IDP để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng: Qua 8 tháng, toàn tỉnh cũng đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện đề án 06. Tinh thần xuyên suốt là cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc để triển khai nhiệm vụ thực hiện đề án 06, trên tinh thần, vướng ở đâu tìm cách tháo gỡ ở đó. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các thành viên Tổ công tác Đề án 06, thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ, tập trung rà soát làm rõ các mặt tồn tại, hạn chế, các điểm nghẽn thuộc thẩm quyền, báo cáo kịp thời để có hướng khắc phục, tránh chung chung hình thức, kịp thời giải quyết các “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai thực hiện./.

Trung Hiếu