UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 23/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH ) tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Nội dung Kế hoạch nêu rõ:

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản của UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH . Rà soát nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để tập trung triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2025; tập trung kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Tổ chức rà soát, kiểm tra việc việc cấp phép xây dựng đối với các loại hình công trình, nhà ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, trái phép, các trường hợp tự ý chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang các loại hình sản xuất, kinh doanh khác mà không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC. Tổ chức rà soát, kiểm tra, yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) phải cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC và CNCH theo Công văn số 6107/UBND-NCKS ngày 15/8/2024 của UBND tỉnh về áp dụng Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang bị phương tiện PCCC và CNCH đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) trên địa bàn tỉnh và dứt điểm phải hoàn thành thực hiện các giải pháp trước ngày 30/3/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg. Sau thời gian trên, nếu không tổ chức thực hiện phải dừng hoạt động cho đến khi thực hiện xong. Tại các khu đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu dân cư chưa bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy, phải xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước, bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường công tác thường trực, chủ động phương án huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời tổ chức xử lý hiệu quả các vụ cháy xảy ra; tiếp tục tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, ứng trực để sẵn sàng tổ chức chữa cháy, CNCH hiệu quả, kịp thời ngay tại địa bàn, cơ sở khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Thủ trưởng các Sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã phải phân công rõ trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH cho từng ngành, địa phương; cụ thể hóa của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn. Chủ tịch UBND các cấp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản trên địa bàn, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật, hướng dẫn kỹ năng công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân trong phạm vi phụ trách.

Tổ chức kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn PCCC và CNCH tại trụ sở làm việc; khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH (nếu có); có phương án bố trí lực lượng, phương tiện, thường trực 24/24 giờ tại trụ sở, nhất là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025, đảm bảo kịp thời phát hiện và tổ chức dập tắt đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Tại các địa điểm tổ chức sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết, địa điểm bắn pháo hoa, lễ hội… phải đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn.

Mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh bảo vệ tết Dương lịch và tết Nguyên đán năm 2025; tập trung kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiệm trọng quy định phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Tổ chức rà soát, kiểm tra, yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) phải ký cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp PCCC và CNCH. Tổ chức rà soát các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý chưa bảo đảm hạ tầng giao thông, nguồn nước chữa cháy, phải xây dựng ngay phương án cấp nước, dự trữ nước, bố trí phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phục vụ công tác chữa cháy và CNCH. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, ứng trực để sẵn sàng tổ chức chữa cháy, CNCH hiệu quả, kịp thời ngay tại địa bàn, cơ sở khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

UBND các huyện thành phố, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, quản lý công tác PCCC và CNCH chặt chẽ, nhất là các chợ, cơ sở kinh doanh hàng hóa nguy hiểm cháy nổ, nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, khu dân cư…; bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các chợ, thường xuyên kiểm tra, tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, thiếu sót, kịp thời phát hiện, xử lý đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an cấp huyện mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở nguy hiểm cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người bảo vệ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025; tập trung kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiệm trọng quy định phải kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành; thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng tổ chức chữa cháy, CNCH hiệu quả, kịp thời ngay tại địa bàn, cơ sở khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra công tác cấp phép xây dựng, điều chỉnh, thay đổi công năng tại UBND các địa phương theo đúng thẩm quyền; tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không phép, trái phép theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với UBND cấp huyện tiếp tục tổ chức tổng rà soát, kiểm tra, yêu cầu chủ hộ gia đình, người đứng đầu nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) phải ký cam kết, có lộ trình thực hiện các giải pháp về PCCC và CNCH. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (gửi qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) trước ngày 05/3/2025.

Sở Công Thương có giải pháp cụ thể để kiểm tra, hướng dẫn, xử lý triệt để để giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ do hệ thống, thiết bị điện, nhất là sử dụng điện sau công tơ, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn PCCC trong sử dụng điện, đặc biệt là sử dụng điện tại các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ)….; tăng cường kiểm tra, nâng cấp hệ thống điện không để xảy ra sự cố điện trên đường dây dẫn điện dẫn đến cháy; nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025. Chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp với Công an tỉnh định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam Tăng cường xây dựng và đăng phát các tin, bài có nội dung tuyên truyền về PCCC; tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ có nhiều người theo 7 dõi để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025.

Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn về bảo đảm an toàn PCCC trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND địa phương xây dựng Kế hoạch phối hợp trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở” để kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn; không để cháy, nổ xảy ra trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2025 do nguyên nhân chủ quan trong việc sử dụng điện. Hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (gửi qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) trước ngày 25/01/2025.

