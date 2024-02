Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc Tết tại Tiên Phước

Sáng nay 5/2, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện Tiên Phước.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung thăm, chúc Tết tại Tiên Phước sáng nay 5/2

Tại đây, đoàn công tác nghe lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023, công tác giảm nghèo, việc thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới và công tác chuẩn bị đón Tết, chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết và công tác giao nhận quân năm 2024.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện Tiên Phước đạt được trong năm vừa qua; trong đó đánh giá cao sự cố gắng của Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết cổ truyền, công tác chuẩn bị giao nhận quân năm 2024.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, huyện Tiên Phước tiếp tục quan tâm công tác chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là người nghèo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng huyện nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình đề ra.

Nhân dịp “Tết đến, Xuân về”, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc toàn thể cán bộ, nhân dân huyện Tiên Phước sức khỏe, hạnh phúc, tích cực lao động sản xuất, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Nguyễn Hưng