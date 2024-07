Tổng thu ngân sách nhà nước thị xã Điện Bàn 6 tháng đầu năm đạt hơn 900 tỷ đồng

Sáng 16/7, HĐND thị xã Điện Bàn tổ chức kỳ họp thứ 20 kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Quang cảnh kỳ họp

6 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã từng bước phục hồi và có sự tăng trưởng nhẹ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 10.982 tỷ đồng, tăng 8,05% so cùng kỳ năm trước. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo; trong 6 tháng đầu năm có 8 phương án bồi thường của 7 dự án được duyệt, với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là 16,98 tỷ đồng. Ban hành Kế hoạch về giải pháp, lộ trình giảm tỉ lệ trễ hẹn hồ sơ đất đai trên địa bàn thị xã, đến nay, tỉ lệ trễ hẹn dưới mức 5%.

Dự kỳ họp có ông Lê Trí Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam; bà Lê Thị Minh Tâm – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông Hà Đức Tiến – Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 20/6 là 901 tỷ đồng đạt 26,18% dự toán và bằng 81,38% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 20/6 là 883,5 tỷ đồng đạt 43,5% so với dự toán và bằng 97,8% so với cùng kỳ. Văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội đảm bảo…

Trong chương trình làm việc ngày 16/7, UBND thị xã đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 trên các lĩnh vực và các tờ trình Tờ trình đề nghị phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, đại biểu HĐND thị xã chia tổ thảo luận.

Sáng ngày 17/7, kỳ họp thảo luận chung tại hội trường; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm.

Thu Hằng