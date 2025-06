Sáng ngày 26/6, UBND tỉnh Quảng Nam tổng kết thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025

Giai đoạn 2021 – 2025, Quảng Nam triển khai đồng bộ ba chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới. Đến nay, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong tổng số 9 nhóm mục tiêu cụ thể được Quốc hội giao, Quảng Nam hoàn thành và vượt kế hoạch 6 nhóm, cơ bản đạt 1 nhóm và còn 2 nhóm chưa đạt. Nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 9,7%, cao hơn 3% so với mục tiêu. Thu nhập bình quân đạt 24,13 triệu đồng/người/năm, dự kiến cả giai đoạn đạt 30 triệu đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2020. Các nhóm chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa truyền thống, y tế và chăm sóc sức khỏe đều đạt hoặc vượt kế hoạch. Tuy vậy, việc đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và công tác định canh, định cư vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh giảm 12.855 hộ nghèo và 247 hộ cận nghèo. Đến cuối năm 2024 còn 20.272 hộ nghèo và 7.955 hộ cận nghèo. 100% huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển hơn 160 công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đặc biệt, toàn tỉnh đã triển khai 364 mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ, khởi nghiệp, vượt xa mục tiêu 50 mô hình theo kế hoạch. Cùng với đó, 100% người dân thuộc hộ nghèo có nhu cầu được hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất và toàn bộ cán bộ làm công tác giảm nghèo được tập huấn đầy đủ nghiệp vụ, kỹ năng.

Đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân toàn tỉnh đạt 17,22 tiêu chí/xã. Có 133/186 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 72% so với mục tiêu 77%. Kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với 47 xã được công nhận đạt chuẩn nâng cao chiếm 35% và 19 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, chiếm 14,2%, trong đó tỉ lệ xã kiểu mẫu đã vượt mục tiêu đề ra. Ở cấp huyện, đến nay có 5 địa phương gồm Điện Bàn, Tam Kỳ, Phú Ninh, Duy Xuyên và Tiên Phước được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một số địa phương như Hội An, Duy Xuyên đã hoàn tất hồ sơ nhưng chưa được công nhận do thay đổi quy định từ ngày 1/4/2025 liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính. Về cấp thôn, toàn tỉnh có 333/948 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 35,13% so với mục tiêu 60%.

Xuân Lam