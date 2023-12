Tiếp tục đẩy mạnh công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài

Sáng nay 20/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ địa phương II – Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban, ngành khối nội chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm.

Toàn cảnh hội nghị sáng nay 20/12

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra gần 700 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có hơn 100 vụ nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; khởi tố 190 vụ/372 bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 37 đối tượng truy nã. Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, công an tỉnh đã thụ lý, điều tra 20 vụ/49 bị can phạm tội về tham nhũng kinh tế, chức vụ.

Công tác cải cách tư pháp được chú trọng, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đúng pháp luật, không xảy ra oan sai. Công tác thi hành án, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân được thực hiện đúng quy định. Năm 2023, đã thực hiện quyền công tố và kiểm soát điều tra trên 1.500 vụ/2.900 bị can án hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã phối hợp với Tòa án nhân dân 2 cấp tổ chức 177 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đúng theo tinh thần cải cách tư pháp. Tòa án nhân dân 2 cấp đã giải quyết, xét xử 8.000 trên gần 9.000 vụ án các loại. Việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm và từng bước mở rộng sang lĩnh vực tư nhân; các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo xử lý đúng trình tự pháp luật.

Tại hội nghị, ngành nội chính cũng đã thảo luận, phân tích những tồn tại cần khắc phục như: một số loại tội phạm về ma túy, tín dụng đen, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tội phạm trên không gian mạng; tình hình tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ở một số đơn vị, địa phương chưa kịp thời; việc thu hồi tài sản tham nhũng gặp khó khăn, tỷ lệ thu hồi đạt thấp…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: trong năm 2024, ngành nội chính cần cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường… Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, tích cực chủ động đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào các băng, nhóm, đường dây tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đề nghị trong thời gian đến, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các cơ quan khối nội chính tỉnh và các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 2024.

Trung Hiếu