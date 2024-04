Thường trực Tỉnh uỷ nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 22/4, Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc họp nghe báo cáo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Toàn cảnh cuộc họp sáng 22/4

Cuộc họp do các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Sau gần 3 năm nghiên cứu, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hội An đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, do Viện Kiến trúc Quốc gia và Công ty Arep Ville – Cộng hòa Pháp thực hiện, với cấu trúc lõi di sản được xác định là cấu trúc đô thị phải lưu giữ song song với cấu trúc hành chính và cấu trúc phân vùng để Hội An phát triển toàn diện song vẫn giữ được hệ sinh thái di sản.

Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, Đồ án lần này cũng xác định kết cấu “làng trong phố – phố trong làng, với các dự án đầu tư trọng điểm là công viên cửa ngõ phía Đông, kết nối thành phố và dòng sông, cải tạo chỉnh trang không gian công cộng, liên kết giao thông linh hoạt, nâng cao giá trị cảnh quan và khai thác du lịch các khu “Vườn Hội An”.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu

Với tầm nhìn xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch thì mục tiêu đồ án hướng đến là xây dựng hình ảnh Hội An – Thành phố di sản với một lịch sử, văn hóa truyền thống, cảnh quan kiến trúc, bảo tồn và phát huy bản sắc duy nhất của Hội An; nâng cao vai trò vị thế, tính cạnh tranh của Hội An về chuyên ngành du lịch; xây dựng mô hình chính quyền đô thị, tự chủ nhằm tạo sự năng động trong công tác quản lý đô thị và thu hút đầu tư.

Với 3 yếu tố quyết định để thành phố phát triển bền vững là sinh thái – văn hóa – du lịch, định hướng chiến lược phát triển cho Hội An trong tương lai là “Phát triển thông minh – Tăng trưởng chất lượng với liên kết linh hoạt”.

Hiền Viên – Trung Hiếu