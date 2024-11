Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét các nội dung cho kỳ họp cuối năm

Tiếp tục xem xét nội dung trình kỳ họp thứ 28, HĐND tỉnh khóa X, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12, sáng 26/11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh đã chủ trì cuộc làm việc của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh với Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; kết quả PCI 2023 của tỉnh Quảng Nam và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc

Báo cáo tại cuộc làm việc cho biết, năm 2024, kinh tế Quảng Nam phục hồi tích cực và tăng trưởng so với năm 2023. Tốc độ tăng tổng sản phẩm – GRDP của tỉnh năm 2024 ước tính tăng 7,2%; cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng năm 2023. Quy mô nền kinh tế (giá hiện hành) năm 2024 gần 129 nghìn tỷ đồng, tăng gần 16,5 nghìn tỷ đồng so với năm 2023; GRDP bình quân đầu người năm 2024 hơn 84 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với năm 2023…

Ông Lâm Quang Thành – Phó trưởng Ban kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu

Thông tin tại cuộc làm việc cũng cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 trên 7.218 tỷ đồng, tương đương với khoảng 84% so với kế hoạch năm 2023. Tính đến thời điểm báo cáo, đã phân bổ gần 6.858 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch vốn giao. Tuy nhiên, trong năm 2024 tiến độ thu nguồn sử dụng đất thấp, nguồn thu sử dụng đất thực tế phát sinh thấp hơn số vốn đã phân bổ, gây mất ổn định ngân sách. Để hạn chế tình trạng hụt thu nguồn sử dụng đất, HĐND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh giảm và thu hồi nguồn sử dụng đất của các nhiệm vụ, dự án… Tổng số vốn sau điều chỉnh đã phân bổ chi tiết trên 6.670 tỷ đồng, đạt 92%.

Cơ bản thống nhất với các nội dung được Sở KH&ĐT chuẩn bị cho kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh yêu cầu đơn vị đánh giá cao những vấn đề được đại diện các Ban và lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan đưa ra cho dự kiến các chỉ tiêu kinh tế – xã hội 2025; sắp xếp lại các nội dung, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc chuẩn bị triển khai sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo chủ trương của Trung ương.

Đồng chí Trần Xuân Vinh cũng yêu cầu làm rõ thêm những tồn tại hạn chế, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, hồ sơ thủ tục về khai thác mỏ, giá đất, thu hút và xúc tiến đầu tư cần có đánh giá cụ thể; chất lượng xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác và Hợp tác xã, quản lý đầu tư xây dựng, chậm giải ngân, bội thực về vốn chương trình mục tiêu; trách nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra, giải ngân…

Đối với phân bổ ngân sách năm 2025, Thường trực HĐND cũng yêu cầu Sở KH&ĐT phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên bố trí vốn các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, phân tích và xây dựng giải pháp đối với các chỉ tiêu chưa đạt của năm nay, phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của năm 2025 và những năm tới.

Hiền Viên – Trung Hiếu