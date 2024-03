Sáng nay 5/3, tại cơ quan Công an huyện Tiên Phước, Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 tổ chức khai mạc. Đại tá Phạm Trường Dân – Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng 45 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60 Công an hưu trí trên địa bàn huyện đến dự.

Hội Cựu CAND huyện Tiên Phước có trên 60 thành viên, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của UBND huyện Tiên Phước và Công an huyện. Hội được thành lập và đi vào hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các thế hệ cựu CAND trên địa bàn huyện để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND. Từ đó, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2023 – 2028

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành. Ban Chấp hành Hội đã họp phiên đầu tiên và bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành – Nguyên Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu CAND huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội cũng đã thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguyễn Hưng