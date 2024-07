Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kì 2020-2025

Sáng 22/7, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức hội nghị bàn về công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XXII (2020-2025) và Chủ tịch HĐND tỉnh khoá X(2021-2026). Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trường Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sáng 22/7

Tờ trình nhân sự bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XXII (2020-2025) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Chín trình bày giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Chín trình bày giới thiệu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1967, quê quán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; vào Đảng 18/10/1990; trình độ: thạc sĩ Luật, Đại học An ninh ngành an ninh điều tra; chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam từ tháng 11/2019.

Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng phòng Tham mưu, Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Quảng Nam, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 16/7/2024 Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng được đánh giá có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, có uy tín, có khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ của chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Bí thư. Theo đó, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an Tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Bí thư

Căn cứ kết quả bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết bằng phiếu kín thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 để Đảng Đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả 100% đại biểu đã thông nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 để HĐND tỉnh tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trung Hiếu – Duy Bình