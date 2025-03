Thị trấn Khâm Đức tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam

Sáng 22/3, tổ dân phố số 3, thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam và 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Dự sinh hoạt có đồng chí Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Giám đốc Công an Quảng Nam cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Buổi sinh hoạt ôn lại chặng đường 50 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Nam, tri ân những hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng quê hương. Đồng thời, các đại biểu cũng điểm lại quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong suốt 95 năm qua, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự phát triển không ngừng của tỉnh nhà.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tọa đàm về việc phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, với chủ đề “Cảnh quan khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Y tế Mai Văn Mười trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo huyện Phước Sơn và thị trấn Khâm Đức cũng có những phần quà trao tặng tổ dân phố số 3. (Công Dụng)

Tại khu dân cư thôn Bảo An, xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn người dân cũng tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam, 50 năm Ngày Giải phóng thị xã Điện Bàn và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam. Cùng về dự với chính quyền và bà con nhân dân có Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam Phan Xuân Quang

Buổi sinh hoạt ôn lại truyền thống lịch sử, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quê hương Điện Bàn nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung. Tiếp đó phần mạn đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu và người dân. Các nội dung thảo luận xoay quanh vai trò của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư tự quản, đảm bảo cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chia sẻ nhiều mô hình hay trong phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn minh, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng… (Dương Oanh – Mi Ni)

Tại buổi sinh hoạt của chính trị khu dân cư thôn 2 xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, bà con cùng nhau ôn lại những chặng đường cách mạng, những chiến thắng lẫy lừng của quân và dân ta trên con đường giải phóng quê hương Quảng Nam và tôn vinh những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Ôn lại lịch sử, quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu to lớn của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam qua 95 năm. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với sự phát triển không ngừng của Quảng Nam trên mọi lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng. Toàn thể nhân dân tham gia giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong xã, thôn; các phong tục tập quán lạc hậu, lỗi thời cần được xóa bỏ… (Quốc Thành)

Nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện Duy Xuyên sáng ngày 22/3 cũng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và 50 năm Ngày giải phóng quê hương Quảng Nam với chủ đề “95 năm vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng và 50 năm xây dựng, phát triển quê hương”.

Tại đây, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân được quán triệt quá trình xây dựng, trưởng thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, khẳng định sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Quảng Nam, đồng thời nêu bật quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong các phong trào đấu tranh cách mạng Nhân dịp này lãnh đạo huyện Duy Xuyên tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. (Phi Thành)

Tại Khu du lịch cộng đồng thôn Ta Lang, Xã Bhalêê, huyện Tây Giang, cũng đã diễn ra buổi sinh hoạt chính trị nhân dịp kỷ niệm các sự kiện quan trọng của tỉnh. Tham dự buổi sinh hoạt có Thượng tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, và bà con nhân dân thôn La Lang. Buổi sinh hoạt không chỉ ôn lại những trang sử hào hùng mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Thượng tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh: buổi sinh hoạt chính trị hôm nay là một dịp đặc biệt để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng của tỉnh Quảng Nam, cũng như sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Qua những câu chuyện, những bài học lịch sử được ôn lại hôm nay, tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ có thêm động lực, nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, bảo vệ và xây dựng quê hương. (Bnướch Bức)

