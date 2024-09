Thành ủy Tam Kỳ làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Mỹ

Thành ủy Tam Kỳ sáng 19/9 làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Mỹ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Nguyễn Thị Thu Lan và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Ân chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, Nguyễn Thị Thu Lan và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Duy Ân chủ trì buổi làm việc

Sau khi nghe lãnh đạo phường An Mỹ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm, lãnh đạo thành phố đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ đạt kết quả đáng ghi nhận của Đảng bộ và nhân dân phường An Mỹ. Lãnh đạo thành phố đề nghị trong thời gian tới, cần tăng cường đoàn kết thống nhất, đổi mới phương thức điều hành trong từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; quan tâm công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng; tiếp tục quan tâm công tác phối hợp với ngành chức năng của thành phố trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn phường; phát huy, khơi dậy nguồn lực, trí lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phường; khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi buôn bán trái phép, báo đảm mỹ quan đô thị, xử lý nghiêm và dứt điểm những trường hợp cố ý lấn chiếm lối thoát hiểm; rà soát các địa điểm để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa khối phố; giữ vững an ninh quốc phòng địa bàn trung tâm.

Lê Thu – Hoa Lài