Chiều 25/11, Thanh tra tỉnh Quảng Nam tổ chức đối thoại, công bố kết quả xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Lộc, trú tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An đối với các quyết định hỗ trợ bồi thường, tái định cư của UBND thành phố Hội An.

Toàn cảnh buổi tiếp chiều 25/11

Công dân Trần Thị Lộc kiến nghị

Bà Trần Thị Lộc cho biết, để tiến hành xây dựng Khu dân cư khối Lâm Sa – Tu Lễ – Xuân Hòa, tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, năm 2020, UBND TP. Hội An đã thu hồi gần 1.000m2 đất trong đó có 749m2 đất ở đô thị của hộ gia đình bà Đỗ Thị Thể và ông Trần Văn Soạn, là bố mẹ của bà Trần Thị Lộc. Sau đó, UBND TP. Hội An bồi thường cho gia đình bà Thể gần 7 tỷ đồng và bố trí 3 lô đất tái định cư với tổng diện tích 400m2. Gia đình bà Thể thống nhất với phương án hỗ trợ bồi thường, tái định cư nhưng kiến nghị UBND TP. Hội An cho bà Trần Thị Lộc được mua thêm 1 lô tái định với diện tích 100m2 theo diện ưu đãi. Sau khi xem xét, UBND thành phố Hội An không đồng ý với yêu cầu xin mua thêm 1 lô tái định cư nên bà Trần Thị Lộc gửi đơn khiếu nại.

Phó Chánh thanh tra Huỳnh Ngọc Tiên kết luận

Sau khi xác minh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam nhận định, bà Trần Thị Lộc làm nhà trên đất của cha mẹ là bà Đỗ Thị Thể và ông Trần Văn Soạn. Do đó, bà Lộc được xác định là người bị tác động gián tiếp, không phải là chủ thể bị thu hồi đất. Vì vậy, các quyết định hỗ trợ bồi thường, tái định cư của UBND TP. Hội An là đúng theo các quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh Quảng Nam không công nhận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Lộc.

Đại Quang