Thành phố Tam Kỳ công bố sắp xếp đơn vị hành chính

Sáng ngày 20/12, thành phố Tam Kỳ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố giai đoạn 2023-2025.

Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Tam Kỳ

Theo đó, thành phố Tam Kỳ tiến hành nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hòa vào phường An Xuân để thành lập phường mới lấy tên An Xuân. Đơn vị hành chính phường mới có quy mô dân số 18.580 người, đạt 265,4% so với tiêu chuẩn quy định. Nơi đặt trụ sở làm việc là trụ sở UBND phường An Xuân hiện nay.

Như vậy, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Tam Kỳ còn 12 đơn vị hành chính cấp xã gồm 04 xã và 08 phường. Dịp này, Thành ủy và UBND thành phố Tam Kỳ công bố quyết định thành lập Đảng bộ phường An Xuân, quyết định chuyển giao tổ chức Đảng và đảng viên, chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Xuân gồm 21 ủy viên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 07 ủy viên. Chỉ định Bí thư và 03 Phó Bí thư Đảng ủy phường An Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bích Liên – Hoa Lài