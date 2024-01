Thăng Bình: khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng nay 02/1, Công an huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Trưởng Công an huyện tặng giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Lê Nho Tâm – Trưởng Công an huyện Thăng Bình cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn của cán bộ chiến sĩ ở các địa phương, đơn vị.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới lực lượng Công an huyện tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 diễn ra từ ngày 15/12/2023 đến ngày 29/2/2024.

Đình Hiệp